«Без вас хватает!». Соседи стрелка из ПГНИУ решили переехать из-за постоянных стуков в дверь

Соседи 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова в микрорайоне Крохалевка жалуются на повышенное внимание журналистов. Они просят прекратить ходить по ночам и стучать в их двери, рассказывают о том, что телевиденье чуть не перепутало и не показало чужую дверь в сюжете, однако вовремя пересняли видео, когда им подсказали местные: «Вы что, следователи чтобы по квартирам ходить и опрос проводить? Уже каждый житель на этой площадке прошли опросы и допросы. Без вас хватает!».