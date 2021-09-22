«Без вас хватает!». Соседи стрелка из ПГНИУ решили переехать из-за постоянных стуков в дверь

Posted 22 сентября 2021, 03:28
Published 22 сентября 2021, 03:28
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Соседи 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова в микрорайоне Крохалевка жалуются на повышенное внимание журналистов. Они просят прекратить ходить по ночам и стучать в их двери, рассказывают о том, что телевиденье чуть не перепутало и не показало чужую дверь в сюжете, однако вовремя пересняли видео, когда им подсказали местные: «Вы что, следователи чтобы по квартирам ходить и опрос проводить? Уже каждый житель на этой площадке прошли опросы и допросы. Без вас хватает!».
При этом для репортеров соседи повесили плакат с указанием на квартиру, где жил Тимур Бекмансуров, однако некоторые из них все равно решили на время уехать в другое жилье, так как постоянные стуки в дверь нервируют ребенка. Жалобы есть также на сотрудников правоохранительных органов, которые, одного из жильцов подъезда, расспрашивали ребенка о стрелке без сопровождения детского психолога.