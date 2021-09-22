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Posted 22 сентября 2021, 03:28

Published 22 сентября 2021, 03:28

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

«Без вас хватает!». Соседи стрелка из ПГНИУ решили переехать из-за постоянных стуков в дверь

«Без вас хватает!». Соседи стрелка из ПГНИУ решили переехать из-за постоянных стуков в дверь

22 сентября 2021, 03:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
О стрельбе в ПГНИУ стало известно в понедельник утром. Сейчас 18-летний стрелок жив, однако в любой момент ситуация может измениться из-за множества травм.

Соседи 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова в микрорайоне Крохалевка жалуются на повышенное внимание журналистов. Они просят прекратить ходить по ночам и стучать в их двери, рассказывают о том, что телевиденье чуть не перепутало и не показало чужую дверь в сюжете, однако вовремя пересняли видео, когда им подсказали местные: «Вы что, следователи чтобы по квартирам ходить и опрос проводить? Уже каждый житель на этой площадке прошли опросы и допросы. Без вас хватает!».

При этом для репортеров соседи повесили плакат с указанием на квартиру, где жил Тимур Бекмансуров, однако некоторые из них все равно решили на время уехать в другое жилье, так как постоянные стуки в дверь нервируют ребенка. Жалобы есть также на сотрудников правоохранительных органов, которые, одного из жильцов подъезда, расспрашивали ребенка о стрелке без сопровождения детского психолога.

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#Общество#Стрельба в университете
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