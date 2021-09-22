Лучшая подруга стрелка Бекмансурова рассказала о его любви к оружию

Posted 22 сентября 2021, 06:10
Published 22 сентября 2021, 06:10
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Телеграм-канал SHOT опубликовал материалы допроса «лучшей подруги» стрелка Тимура Бекмансурова, который 20 сентября расстрелял студентов и посетителей кампуса ПГНИУ. По ее словам, парень начала увлекаться военной тематикой пару лет назад, а также показывал ей купленное ружье и патроны.
«Мы встретились с Тимуром у него дома 9 сентября 2021 года. Стали разговаривать, а потом он открыл железный ящик и достал оттуда ружьё чёрного цвета. Также из ящика стола он достал нож длиной 10–15 см. Показывал мне жилетку чёрного цвета с карманчиками для хранения патронов, которые были заполнены. Один патронташ достаточно длинный, примерно 15 патронов. Ещё он показывал три-четыре коробки, чёрную пустую поясную сумку, металлическую каску чёрного цвета», — приводит слова девушки телеграм-канал.
Бекмансуров якобы не объяснял для чего ему столько боеприпасов, но уже умел ловко обращаться с оружием. Кроме того налётчик неоднократно начинал обсуждать тему вооруженных нападений на школы.
По последним данным, сейчас Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии - ему ампутировали часть ноги. Кроме того, краевой минздрав сообщил о том, что число пострадавших выросло с 24 до 43 человек. Многие проходят лечение амбулаторно. Семеро были доставлены в федеральные медучреждения. Шестеро стали жертвами стрелка.