Лучшая подруга стрелка Бекмансурова рассказала о его любви к оружию

«Мы встретились с Тимуром у него дома 9 сентября 2021 года. Стали разговаривать, а потом он открыл железный ящик и достал оттуда ружьё чёрного цвета. Также из ящика стола он достал нож длиной 10–15 см. Показывал мне жилетку чёрного цвета с карманчиками для хранения патронов, которые были заполнены. Один патронташ достаточно длинный, примерно 15 патронов. Ещё он показывал три-четыре коробки, чёрную пустую поясную сумку, металлическую каску чёрного цвета», — приводит слова девушки телеграм-канал.