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Posted 22 сентября 2021, 06:13

Published 22 сентября 2021, 06:13

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Properm.ru выяснил, кто охранял кампус ПГНИУ, где студент с дробовиком расстрелял 30 человек

Properm.ru выяснил, кто охранял кампус ПГНИУ, где студент с дробовиком расстрелял 30 человек

22 сентября 2021, 06:13
Ольга Седурина
Фото: Properm.ru
Сюжет
Стрельба в университете
На протяжении как минимум двух лет университет сотрудничал с одной компанией, которая обеспечивала безопасность студентов. Руководство фирмы после стрельбы не дает комментариев о случившемся.

Арсенал в цитадели

С компанией «Арсенал-Регион» с 1 января и до 28 февраля 2021 года был заключен контракт на обеспечение охраны корпусов ПГНИУ на сумму в 1,58 млн рублей. Больше в системе «СПАРК-Интерфакс» сведений о действующих в 2021 году договоров, связанных с обеспечением безопасности университета не опубликовано, кроме договора на обеспечение охраны корпусов в Соликамске. До июля 2021 года у ПГНИУ был заключен договор на обеспечение пультовой охраны с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю».

В феврале 2021 года в университете пытались разыграть контракт на охрану объекта (т. е. периметра и 31 здания ПГНИУ) до июля 2021 года на 4,4 млн рублей. Участниками закупки были четыре частных охранных предприятия — «Кама-групп», «Гладиатор», «Аргентум-Секьюрити» и уже известная компания «Арсенал-Регион». Все заявки были отклонены по формальным признакам. В том числе, не удовлетворяющим условиям закупки признали пакет документов уже работающей на объекте компании.

Но по данным источников Properm.ru, контракт с «Арсенал-Регионом» все же был заключен до 2022 года уже после отмены аукциона на охрану ПГНИУ, как с единственным поставщиком. На момент подписания соглашения большинство лицензий на охранную деятельность у компании отсутствовало. Получить комментарии вуза о причинах таких действий оперативно не удалось.

Частная охранная компаний «Арсенал-Регион» создана в 2017 году сыном и отцом Антоном и Вадимом Копилевыми. Она заключила несколько госконтрактов на обеспечение охраны. В том числе — в ПГНИУ и в Пермском государственном медуниверситете им. Е.А. Вагнера на общую сумму в 4,6 млн рублей. В июне 2020 года арбитражный суд отклонил требования Росгвардии в данному агентству — в 2018–2019 годах было выявлено отсутствие у компании лицензий на охранную деятельность.

Семья Копилевых имеет отношение к нескольким ликвидированным и действующим охранным предприятиям, в том числе — краснокамской «Цитадели». Одно из предприятий, совладельцем которого ранее числилась Елена Копилева — торговая компания «Легион-1». Этим предприятием она владела на паритете с известным боксером, директором краснокамской школы Олимпийского резерва Владимиром Потаповым, супругом экс-главы Краснокамска Юлии Потаповой.

Еще один важный момент. На сегодня, по неофициальным данным, и по словам опрошенных студентов, оповещение о необходимости укрыться в помещениях было слышно не во всех корпусах. Но по контрактам на обеспечение безопасности объекта непонятно, кто должен отвечать за работу систем оповещения внутри корпусов.

По сведениям Properm.ru от информированных собеседников, у ЧОО «Арсенал-Регион» были «тревожные кнопки», но по последним версиям в охранника на КПП выстрелили первым и он не успел отправить сигнал о ЧП. Сейчас он находится на лечении в стационаре в числе 43 постарадавших во время стрельбы.

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#Спецпроекты#Мнения#Общество#Стрельба в университете
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