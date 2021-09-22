Properm.ru выяснил, кто охранял кампус ПГНИУ, где студент с дробовиком расстрелял 30 человек

С компанией «Арсенал-Регион» с 1 января и до 28 февраля 2021 года был заключен контракт на обеспечение охраны корпусов ПГНИУ на сумму в 1,58 млн рублей. Больше в системе «СПАРК-Интерфакс» сведений о действующих в 2021 году договоров, связанных с обеспечением безопасности университета не опубликовано, кроме договора на обеспечение охраны корпусов в Соликамске. До июля 2021 года у ПГНИУ был заключен договор на обеспечение пультовой охраны с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю».