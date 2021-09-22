«У них до сих пор очень испуганные глаза». Преподаватель ПГНИУ — о первой встрече со студентами

Posted 22 сентября 2021, 13:18
Published 22 сентября 2021, 13:18
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В понедельник я шла на пару, опаздывала. Ко мне не опаздывала Анаида, которая получила ранение в живот. Она госпитализирована, прошла операция — ей удалили почку…
Для меня было важно провести сегодня занятие, с ними повстречаться. У нас нет никаких пар, даже онлайн. Но я созвонилась с ребятами, дала им задание, чтобы они готовились к сегодняшнему занятию.
В первую очередь, я извинилась, что не была рядом с ними. У них очень испуганные глаза до сих пор…
Девчонки рассказывали. Одна, что впервые просыпала, вызвала такси, а на такси уехал другой человек — и опоздала.
Другая, что обычно болеет, но идет на пары с соплями, но сейчас ковид и решила не идти, решила позаботиться о здоровье.
Девчонки должны были показывать презентации и вместо того, чтобы их скинуть на флешки, поехали в печатный салон. И перед ними кто-то очень долго печатали карты. Они очень нервничали, а приехали сюда, уже когда какой-то молодой человек перегородил дорогу и разворачивал всех.
Одна девчонка писала в чат группы, что тут стреляют, ей отвечали: «Что ты такое говоришь». В итоге одну девочку ранили и она чувствовала свою вину за нее. Но она ни в чем не виновата. Она спасла других…
Наш разговор был так нужен мне, им. Я отключилась от пары. Написала всем коллегами, чтобы если у них есть силы, они пообщались со студентами, потому что им нужно понимать, что они не одни.
Психологи разработали инструкцию, я прочитала ее, но не понятно будет ли такое состояние, когда не будешь винить себя в этой трагедии. В том, что не смогла поддержать. Лучше бы я им лекцию читала, чем они испуганные сидели и скролили ленту.
Знаете, ребята на лекции сегодня сказали, что сначала разозлились, что я попросила их готовиться к занятиям. Но потом они сказали, что отвлеклись от всех этих новостей. Поэтому важно как можно раньше всем вернутся в привычную жизнь.
Кровь из коридоров смоется, из сердец нет.