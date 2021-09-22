«У них до сих пор очень испуганные глаза». Преподаватель ПГНИУ — о первой встрече со студентами

Психологи разработали инструкцию, я прочитала ее, но не понятно будет ли такое состояние, когда не будешь винить себя в этой трагедии. В том, что не смогла поддержать. Лучше бы я им лекцию читала, чем они испуганные сидели и скролили ленту.