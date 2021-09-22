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Posted 22 сентября 2021, 13:50

Published 22 сентября 2021, 13:50

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

У руководства пермского университета не было претензий к работе ЧОП «Арсенал-Регион»

У руководства пермского университета не было претензий к работе ЧОП «Арсенал-Регион»

22 сентября 2021, 13:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
В Пермском государственном национальном исследовательском университете на время следствия не комментируют вопросы, связанные с организацией систем безопасности.

Пермский госуниверситет после трагедии пересмотрит подходы к организации безопасности на территории ВУЗа, об этом рассказал сегодня ректор Дмитрий Красильников. «Трагедия, которая произошла, просто требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Этот вопрос нужно рассматривать комплексно, с большим количеством специалистов соответствующих служб», — сообщил руководитель ПГНИУ.

Также он сообщил, что к охранной организации «Арсенал-Регион» со стороны университета не было никаких претензий. «Все вопросы о безопасности сейчас к следственным органам, мы эти вопросы не комментируем», — заявил Красильников журналистам.

С «Арсенал-Регионом» у ПГНИУ заключен контракт на обеспечение физической охраны до 2022 года. В системе госзакупок сейчас размещен только один договор за 2021 год на 1,58 млн рублей — до 28 февраля. Контракт был заключен без проведения торгов, результаты аукциона в котором участвовали четыре организации были отменены — из-за несоответствия всех заявок. По словам Красильникова, закон позволял вузу подписать соглашение как с единственным поставщиком услуг.

Cегодня с пострадавшими в трагедии и студентами университета встретился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После он провел совещание с силовиками и руководством региона, по словам Красильникова, представители вуза на встречу приглашены не были. Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям.

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#Общество#Стрельба в университете
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