У руководства пермского университета не было претензий к работе ЧОП «Арсенал-Регион»

Posted 22 сентября 2021, 13:50
Published 22 сентября 2021, 13:50
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Пермский госуниверситет после трагедии пересмотрит подходы к организации безопасности на территории ВУЗа, об этом рассказал сегодня ректор Дмитрий Красильников. «Трагедия, которая произошла, просто требует кардинальной переработки и нашей системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Этот вопрос нужно рассматривать комплексно, с большим количеством специалистов соответствующих служб», — сообщил руководитель ПГНИУ.
Также он сообщил, что к охранной организации «Арсенал-Регион» со стороны университета не было никаких претензий. «Все вопросы о безопасности сейчас к следственным органам, мы эти вопросы не комментируем», — заявил Красильников журналистам.
С «Арсенал-Регионом» у ПГНИУ заключен контракт на обеспечение физической охраны до 2022 года. В системе госзакупок сейчас размещен только один договор за 2021 год на 1,58 млн рублей — до 28 февраля. Контракт был заключен без проведения торгов, результаты аукциона в котором участвовали четыре организации были отменены — из-за несоответствия всех заявок. По словам Красильникова, закон позволял вузу подписать соглашение как с единственным поставщиком услуг.
Cегодня с пострадавшими в трагедии и студентами университета встретился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После он провел совещание с силовиками и руководством региона, по словам Красильникова, представители вуза на встречу приглашены не были. Бастрыкин поручил проверить, отвечали ли меры безопасности в пермском вузе всем требованиям.