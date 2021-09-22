У руководства пермского университета не было претензий к работе ЧОП «Арсенал-Регион»

С «Арсенал-Регионом» у ПГНИУ заключен контракт на обеспечение физической охраны до 2022 года. В системе госзакупок сейчас размещен только один договор за 2021 год на 1,58 млн рублей — до 28 февраля. Контракт был заключен без проведения торгов, результаты аукциона в котором участвовали четыре организации были отменены — из-за несоответствия всех заявок. По словам Красильникова, закон позволял вузу подписать соглашение как с единственным поставщиком услуг.