В новом отделении Альфа-Банка клиентов узнают в лицо и нет очередей. Как устроен офис и чем еще удивит?

Представьте. Много света, просторный холл с высокими креслами, приятная и ненавязчивая музыка, круглые эко-френдли столы, улыбчивые сотрудники, гардеробные, кофе-машины и кулеры, санитайзеры и маски как обязательный атрибут. Может показаться, что мы говорим уже не о банке, а если и о нем, то вероятно о vip-зоне. Но это просто потому, что пока вы не знакомы с первым phygital-офисом Альфа-Банка на Комсомольском проспекте, 49, который открылся в Перми.