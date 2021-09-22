Взносы в благотворительный фонд для жертв стрельбы в ПГНИУ поступили от 3 тысяч человек

Posted 22 сентября 2021, 05:32
Published 22 сентября 2021, 05:32
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Краевые власти выплатили семьям погибших и пострадавших уже более 17 млн рублей. Деньги получили уже все 28 членов семей погибших. 22 родственника пострадавших также получили выплаты, остальные получат деньги сегодня в течение дня, сообщили на заседании краевого правительства. Ранее сообщалось, что семьям погибшим направят по 1 млн рублей, раненным — по 500 тыс. рублей, тем, кто получил травмы — по 100 тыс. рублей. Средства выделяются из резервного фонда правительства Прикамья.
На благотворительный счет для помощи пострадавшим более 3 тыс. человек отправили 1,5 млн рублей. Кроме того, сегодня краевые власти начнут работу по перечислению федеральных выплат, выделенных правительством. Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин уточнял, что они направили 18,5 млн рублей. Семьи погибших и пострадавших получат от 200 тыс. до 1 млн рублей.