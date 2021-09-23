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Posted 23 сентября 2021, 07:24

Published 23 сентября 2021, 07:24

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Могут ли смягчить наказание стрелку из ПГНИУ из-за ампутации части ноги? Отвечает председатель ОНК

23 сентября 2021, 07:24
Сюжет
Стрельба в университете
Сейчас 18-летний Тимур Бекмансуров в больнице. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по защите прав осужденных Ева Меркачёва считает, что стрелка из ПГНИУ Тимура Бекмансурова, скорее всего, перевезут в Москву в больницу «Матросской тишины» (так неофициально называется СИЗО).

Стрелка удалось обезвредить инспектору Константину Калининну, которого вчера повысили до лейтенанта. Бекмансуров получил несколько ранений, ему пришлось ампутировать часть голени. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Меркачёва отмечает, что инвалидность, которую дадут стрелку, не станет поводом не приговорить его к пожизненному сроку: «Поводом для смягчения наказания может стать другое — а именно возраст, аффект, психические отклонения (не до состояния, когда признается невменяемым — в этом случае его в колонию не отправят, а поедет он на принудительное лечение в психиатрическую больницу)», — написала Маркачёва в Facebook.

При этом без ноги он будет «жить как все». В колониях сейчас около 20 тыс. инвалидов, среди которых есть люди не только без рук или ног, но и лежачие: «За стрелком будут ухаживать сокамерники (санитаров в колониях ПЖ фактически нет). За пару пачек чая и сигарет». Тимуру Бекмансурову могут сделать протез за счет государства, но это произойдет не сразу и не гарантируется высокое качество.

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#Общество#Стрельба в университете
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