Могут ли смягчить наказание стрелку из ПГНИУ из-за ампутации части ноги? Отвечает председатель ОНК

Стрелка удалось обезвредить инспектору Константину Калининну, которого вчера повысили до лейтенанта. Бекмансуров получил несколько ранений, ему пришлось ампутировать часть голени. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. Меркачёва отмечает, что инвалидность, которую дадут стрелку, не станет поводом не приговорить его к пожизненному сроку: «Поводом для смягчения наказания может стать другое — а именно возраст, аффект, психические отклонения (не до состояния, когда признается невменяемым — в этом случае его в колонию не отправят, а поедет он на принудительное лечение в психиатрическую больницу)», — написала Маркачёва в Facebook.