Москвичу вернули долги за коммуналку в чужой квартире в Перми

Posted 23 сентября 2021, 13:50
Published 23 сентября 2021, 13:50
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Прокуратура Кировского района помогла жителю Москвы вернуть списанные с его счета 6,5 тыс. рублей. ПАО «Т Плюс» направило в мировой суд заявление о выдаче судебного приказа на взыскание с заявителя задолженности по оплате за тепловую энергию и горячее водоснабжение. При этом в заявлении не был указан ни один из идентификаторов должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства).
В результате по судебному приказу на расчетный счет общества поступили денежные средства, взысканные с однофамильца, проживающего в Москве.
Прокуратура, указала ресурсоснабжающей организации на необходимость подачи для взыскания долгов полноценной информации. По данному факту прокуратурой района директору «Т Плюс» внесено представление, по результатам рассмотрения которого деньги жителю столицы были возвращены.