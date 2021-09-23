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Posted 23 сентября 2021, 13:50

Published 23 сентября 2021, 13:50

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Москвичу вернули долги за коммуналку в чужой квартире в Перми

Москвичу вернули долги за коммуналку в чужой квартире в Перми

23 сентября 2021, 13:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Теплоэнергентики при взыскании задолженности перепутали данные двух однофамильцев.

Прокуратура Кировского района помогла жителю Москвы вернуть списанные с его счета 6,5 тыс. рублей. ПАО «Т Плюс» направило в мировой суд заявление о выдаче судебного приказа на взыскание с заявителя задолженности по оплате за тепловую энергию и горячее водоснабжение. При этом в заявлении не был указан ни один из идентификаторов должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства).

В результате по судебному приказу на расчетный счет общества поступили денежные средства, взысканные с однофамильца, проживающего в Москве.

Прокуратура, указала ресурсоснабжающей организации на необходимость подачи для взыскания долгов полноценной информации. По данному факту прокуратурой района директору «Т Плюс» внесено представление, по результатам рассмотрения которого деньги жителю столицы были возвращены.

#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад
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