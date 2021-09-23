Москвичу вернули долги за коммуналку в чужой квартире в Перми

Прокуратура Кировского района помогла жителю Москвы вернуть списанные с его счета 6,5 тыс. рублей. ПАО «Т Плюс» направило в мировой суд заявление о выдаче судебного приказа на взыскание с заявителя задолженности по оплате за тепловую энергию и горячее водоснабжение. При этом в заявлении не был указан ни один из идентификаторов должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства).