Пермяков больше не будут штрафовать за превышение «средней скорости»

Posted 23 сентября 2021, 10:38
Published 23 сентября 2021, 10:38
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В России перестали штрафовать автомобилистов, которые превышали скорость на участках, где камеры дорожного движения фиксировали среднюю скорость водителей. Как пишет издание VSE42.RU со ссылкой на «Коммерсант», в полиции не уточняют, по какой именно причине россиян перестали преследовать за это нарушение, но подтвердили отмену подобной практики.
Технология измерения средней скорости работает с 2013 года: сперва фиксирует время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. По такому алгоритму поработало около 1 тыс. дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 руб. до 5 тыс.
Преимущественно споры между автомобилистами и ГИБДД возникали поскольку в ПДД нет понятия «средняя скорость». Депутаты пытались запретить такую норму в КоАП, но законопроект не приняли.