Пермяков больше не будут штрафовать за превышение «средней скорости»

Технология измерения средней скорости работает с 2013 года: сперва фиксирует время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. По такому алгоритму поработало около 1 тыс. дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 руб. до 5 тыс.