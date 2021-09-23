«Сгнили изнутри»? Три подростковых теракта не научили нас заниматься детьми

Вы посмотрите на сходство психологических портретов пермских подростков-террористов: нет успехов в учебе, нет увлечений, низкий уровень социальной адаптации. Это проблемы — да, а не приговор. Но когда нет помощи взрослых, нет возможности найти хобби и друзей в «реале», проблема растет. Там, где есть хоть какой-то социальный опыт — справляются. Там где нет — «уходят в себя» и в компьютер. Что делает одиночество с плохо готовым человеком? Правильно. Сводит с ума. И мир ему становится враг, и люди — «биомусор». Можно подумать, это явление новое? Нет. Экзальтированные революционерки «из благородных» в России конца 19 века — вот один из примеров, коих история знает легион.