Скончался руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю

Posted 23 сентября 2021, 14:25
Published 23 сентября 2021, 14:25
Modified 25 сентября, 04:08
Updated 25 сентября, 04:08
Ушел из жизни руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Обстоятельства выясняются. В СУ СКР информацию не комментируют, на звонки не отвечают.
Сарапульцев был назначен руководителем следственного управления СКР по Пермскому краю сроком на пять лет в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника ведомства.
Накануне в Пермь в связи с ЧП в Пермском государственном национальном исследовательском университете приезжал глава СК России Александр Бастрыкин.
По данным ряда федеральных telegram-каналов, глава регионального ведомства СКР покончил с собой. В Пермь вновь приедет проверка центрального аппарата ведомства.
UPD, 21:10 Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели главы пермского управления ведомства Сергея Сарапульцева. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.