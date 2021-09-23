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Posted 23 сентября 2021, 14:25

Published 23 сентября 2021, 14:25

Modified 25 сентября, 04:08

Updated 25 сентября, 04:08

Скончался руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю

Скончался руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю

23 сентября 2021, 14:25
Обстоятельства выясняются. В СУ СКР информацию не комментируют.

Ушел из жизни руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Обстоятельства выясняются. В СУ СКР информацию не комментируют, на звонки не отвечают.

Сарапульцев был назначен руководителем следственного управления СКР по Пермскому краю сроком на пять лет в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника ведомства.

Накануне в Пермь в связи с ЧП в Пермском государственном национальном исследовательском университете приезжал глава СК России Александр Бастрыкин.

По данным ряда федеральных telegram-каналов, глава регионального ведомства СКР покончил с собой. В Пермь вновь приедет проверка центрального аппарата ведомства.

UPD, 21:10 Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели главы пермского управления ведомства Сергея Сарапульцева. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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