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Posted 23 сентября 2021, 07:10

Published 23 сентября 2021, 07:10

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми сеть магазинов «Монетка» выплатит штраф в 100 тысяч рублей

В Перми сеть магазинов «Монетка» выплатит штраф в 100 тысяч рублей

23 сентября 2021, 07:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В торговых точках продавцы не носили перчатки и не проветривали помещения.

В Перми за несоблюдение противоэпидемических требований по борьбе с коронавирусом на 100 тыс. рублей оштрафовали компанию «Элемент-Трейд» (управляет сетью магазинов «Монетка»).

Ранее управление Роспотребнадзора выяснило, что в магазинах, расположенных на у. Братская, 10 Холмогорская, 4Б, ул. Старцева, 155 не проводили процедуру по обеззараживанию воздуха, а персонал работал без перчаток. В результате были составлены протоколы по ст. 6.3 КоАП РФ.

Свердловского районный суд назначил штраф в 100 тыс. рублей, ответчик по делу не стал обжаловать решение.

#Общество#Коронавирус в Перми
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