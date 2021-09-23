В Перми сеть магазинов «Монетка» выплатит штраф в 100 тысяч рублей

Ранее управление Роспотребнадзора выяснило, что в магазинах, расположенных на у. Братская, 10 Холмогорская, 4Б, ул. Старцева, 155 не проводили процедуру по обеззараживанию воздуха, а персонал работал без перчаток. В результате были составлены протоколы по ст. 6.3 КоАП РФ.