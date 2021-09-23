В Перми за взятку начали судить поставщицу больничного питания

Posted 23 сентября 2021, 11:00
Published 23 сентября 2021, 11:00
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Индустриальный районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении пермской поставщицы питания в больницы Эльфиры Кузьминой, бенефициара компаний «Элиона» и «Медилайн». Ей инкриминируется дача взятки Д должностному лицу в значительном размере (ст. 291 ч. 2 УК РФ). 20 сентября прошло первое заседание, где было оглашено обвинительное заключение, следующий раз суд соберется 27 сентября. Кузьмина не признает себя виновной, по ее мнению, в Пермском крае распространениа практика, по которой поставщики услуг на госзакупках выступают спонсорами больниц, в этом случае она передала деньги на покупку детских молочных смесей, которых в больницах недостаточно.
В предварительном слушании адвокат обвиняемой Дмитрий Конов заявил отвод всем составам судов Пермского края, и ходатайствовал о рассмотрении дела в инстанциях Екатеринбурга или Челябинска. Защита считает, что дело Кузьминой сфабриковано и широко известно в Перми, поэтому местные суды не смогут вынести справедливое решение, рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре Индустриального района. Судья Елена Чернышова ходатайство отклонила, поскольку по существу дело еще не начали рассматривать и эти обстоятельства не могут быть оценены.
Кузьмина была задержана оперативниками УФСБ по Пермскому краю 18 июня 2020 года при передаче части взятки заместителю главного врача детской клинической больница имени П.И. Пичугина Дмитрию Бондарю. По версии следствия, поставщица питания начала вести с ним переговоры о создании преимущественных условий для выигрыша на торгах в апреле, когда он занимал должность главного врача. Матпомощь полагалась за то, что в конкурсную документацию будет введено условию, по которому поставщик больничных обедов будет готовить пищу на собственном производстве. За эту услугу Кузьмина пообещала 5% от размера заключенного контракта на сумму 2,52 млн рублей — 150 тыс. рублей.
Бондарь сообщил о предложении предпринимательницы силовикам и его дальнейшее взаимодействие с предпринимательницей уже контролировались. Требуемый пункт был внесен в конкурсную документацию и компания «Элиона» выиграла торги, оказавшись единственным их участником. За время оперативных мероприятий, рассказывают в прокуратуре, Кузьмина передала Бондарю две части от обещанной суммы — 50 тыс. рублей и 20 тыс. рублей. При передаче меньшего количества денег ее задержали, после чего она полгода провела в СИЗО.
Интересно, что во время расследования уголовного дела в отношении Кузьминой, компания «Элиона» попыталась расторгнуть тот самый договор с больницей им. Пичугина — как ничтожный. Юристы компании пытались доказать, что только что назначенный главный врач больницы Игорь Шинкарик не имел права заключать договор, подписать его должен был Бондарь. Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска.
В 2020 году за публикации об уголовном деле в отношении Кузьминой предпринимательница пыталась взыскать 5 млн рублей с редакции Properm.ru и журналиста Ольги Седуриной. Суд в двух инстанциях отказал в удовлетворении иска.