В Перми за взятку начали судить поставщицу больничного питания

Кузьмина была задержана оперативниками УФСБ по Пермскому краю 18 июня 2020 года при передаче части взятки заместителю главного врача детской клинической больница имени П.И. Пичугина Дмитрию Бондарю. По версии следствия, поставщица питания начала вести с ним переговоры о создании преимущественных условий для выигрыша на торгах в апреле, когда он занимал должность главного врача. Матпомощь полагалась за то, что в конкурсную документацию будет введено условию, по которому поставщик больничных обедов будет готовить пищу на собственном производстве. За эту услугу Кузьмина пообещала 5% от размера заключенного контракта на сумму 2,52 млн рублей — 150 тыс. рублей.