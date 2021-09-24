Банда спортсменов с Гайвы грабила и держала в страхе пермяков

Posted 24 сентября 2021, 06:44
Published 24 сентября 2021, 06:44
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Орджоникидзевский районный суд 23 сентября вынес приговор пермякам, которые участвовали в разбойных нападения на территории Перми. Участники банды получили от 4 до 5,5 лет колонии общего режима.
Все участники банды были знакомы: они много лет дружили и вместе занимались спортом. Многие были мастерами спорта по различным видам единоборств, но нигде регулярно не работали. Именно поэтому пошли на разбои, отбирая о пермяков ценности и деньги.
Теперь участники группировки отправятся в колонию, также им придется выплатить 90 тыс. рублей в качестве морального ущерба.