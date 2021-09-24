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Posted 24 сентября 2021, 06:44

Published 24 сентября 2021, 06:44

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Банда спортсменов с Гайвы грабила и держала в страхе пермяков

Банда спортсменов с Гайвы грабила и держала в страхе пермяков

24 сентября 2021, 06:44
Фото: 1MI.
Следующие несколько лет мужчины проведут в колонии.

Орджоникидзевский районный суд 23 сентября вынес приговор пермякам, которые участвовали в разбойных нападения на территории Перми. Участники банды получили от 4 до 5,5 лет колонии общего режима.

Все участники банды были знакомы: они много лет дружили и вместе занимались спортом. Многие были мастерами спорта по различным видам единоборств, но нигде регулярно не работали. Именно поэтому пошли на разбои, отбирая о пермяков ценности и деньги.

Теперь участники группировки отправятся в колонию, также им придется выплатить 90 тыс. рублей в качестве морального ущерба.

#Происшествия
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