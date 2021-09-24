properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2021, 02:30

Published 24 сентября 2021, 02:30

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Что делать, если вокруг стрельба, крики и кровь? Правила, которые могут спасти жизнь

Что делать, если вокруг стрельба, крики и кровь? Правила, которые могут спасти жизнь

24 сентября 2021, 02:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
Произошедшее в понедельник в пермском университете показало, что современный человек естественно не готов оказаться в подобной ситуации. Поэтому специалисты МЧС напоминают, как нужно вести себя в случае возникновения угрозы.

Как не растеряться:

  • Вместе с психологом или самостоятельно тренируйте навыки сохранения спокойствия в любой ситуации. В первый момент глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена;
  • изучите все основные и резервные входы и выходы в помещениях, где вы живете, учитесь, работаете или часто бываете;
  • договоритесь с близкими о месте и времени встречи или связи в случае ЧП. В том числе учитывайте, что телефоны и интернет могут оказаться недоступными;
  • если вы случайно узнали о готовящемся теракте, видите в сети записи колумбайнера, сообщите об этом в правоохранительные органы;

Когда угроза уже рядом:

Если вы слышите поблизости звуки стрельбы, в рекомендациях российских спецслужб есть рекомендации не пытаться идти и узнавать, что происходит. Для этого есть специально подготовленные люди. Рекомендуется оказаться ниже предполагаемой линии огня — например, советуют лечь на пол. Либо:

  • укройтесь в помещении, не имеющем окон (туалет, ванная);
  • постарайтесь спрятаться за прочными предметами. Например, опрокиньте стол и прикройтесь его столешницей;
  • необходимо вести себя тихо, не кричать, отключить звук на мобильном и других гаджетах.
  • в любом случае, не высовывайтесь до окончания стрельбы.

Начался хаос:

  • Не присоединяйтесь к толпе, как бы вас не раздирало любопытство. Если уже оказались в центре людского потока, дайте ему нести вас, но при первом удобном моменте отойдите дальше от людей.
  • Если упали — старайтесь встать или откатиться от толпы. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
  • Бегите. Если видите силовиков — к ним. Кричать или махать руками строго запрещается - вас могут принять за нападающего;
  • Если в доме здании отключена электроэнергия, задымление, пожар или взрыв — не пользуйтесь лифтом ни при каких обстоятельствах, спускайтесь по лестнице;
  • Не трогайте оставленные бесхозные вещи, лучше сообщите о них в правоохранительные органы.

Если вы оказались в помещении с террористами:

Помните — главная цель остаться в живых. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров.. Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать.

  • Определите, какие места наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним;
  • не провоцируйте нападающих к применению оружия, не отвечайте на оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза преступникам;
  • выполняйте требования, не противоречьте им;
  • на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение;
  • если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон;
  • если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
#Общество#Стрельба в университете
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика