Что делать, если вокруг стрельба, крики и кровь? Правила, которые могут спасти жизнь

Если вы слышите поблизости звуки стрельбы, в рекомендациях российских спецслужб есть рекомендации не пытаться идти и узнавать, что происходит. Для этого есть специально подготовленные люди. Рекомендуется оказаться ниже предполагаемой линии огня — например, советуют лечь на пол. Либо: