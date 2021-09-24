Пермяков ждет локдаун, если они не будут прививаться от ковида. Чем еще угрожает отказ от вакцины

Глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень добавила, что с июня 2021 года регион находится на пике коронавирусной инфекции. Потребовалось более 6 тыс. больничных коек. Каждый день для лечения больных требуется более 35 тонн кислорода. Сейчас к коронавирусу присоединилось ОРВИ, за прошлую неделю — более 30 тыс. случаев. «Есть только два действенных метода выйти из эпидемии — разобщение и вакцинация. Других путей не бывает. Если число больных будет расти, качество медицинской помощи ухудшится», — уверена министр.