Пермяков ждет локдаун, если они не будут прививаться от ковида. Чем еще угрожает отказ от вакцины

Posted 24 сентября 2021, 09:40
Published 24 сентября 2021, 09:40
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В образовательных учреждениях Перми и Пермского края, по данным краевого Роспотребнадзора, отправили на карантин из-за случаев коронавируса 221 класс, 63 группы из детских садов и 36 групп из ссузов. По словам главы ведомства Виталия Костарева, сейчас в регионе преобладает индийский и дельта-штаммы.
«Мы видим рост заболеваемости у детей. В прошлом году было выявлено 1218 случаев ковида у детей, с начала этого — 8179 детей (40% — школьники). Они легко переносят и часто болеют бессимптомно, но они приносят инфекцию в семью. Мы считаем, что это ответственность взрослых — соблюдение мер противовирусной защиты. Вакцинация», — отметил главный врач краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.
Глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень добавила, что с июня 2021 года регион находится на пике коронавирусной инфекции. Потребовалось более 6 тыс. больничных коек. Каждый день для лечения больных требуется более 35 тонн кислорода. Сейчас к коронавирусу присоединилось ОРВИ, за прошлую неделю — более 30 тыс. случаев. «Есть только два действенных метода выйти из эпидемии — разобщение и вакцинация. Других путей не бывает. Если число больных будет расти, качество медицинской помощи ухудшится», — уверена министр.
Говоря о возможных ограничительных мерах члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отмечают, что они пытаются минимизировать вероятность введения локдауна, но для этого необходимо нарастить темпы вакцинации. При этом документ о введении ограничений прорабатывается. «Нет задачи ввести локдаун и все ограничить. QR-коды нужны, чтобы на мероприятиях были те, кто защищены. Те, кто не защищён, должны сидеть дома», — уверен Костарев.
Стоит отметить, что рост заболеваемости ежедневно увеличивает нагрузку на врачей, а также замедляет возвращение плановой медицинской помощи. «Ее (помощь) вернут только после снижения заболеваемости. А это — разобщение (необходимость соблюдения социальной дистанции) и вакцинация. Какие-либо сроки назвать невозможно», — подытожила Анастасия Крутень.