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Posted 24 сентября 2021, 09:40

Published 24 сентября 2021, 09:40

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Пермяков ждет локдаун, если они не будут прививаться от ковида. Чем еще угрожает отказ от вакцины

Пермяков ждет локдаун, если они не будут прививаться от ковида. Чем еще угрожает отказ от вакцины

24 сентября 2021, 09:40
Фото: 1MI.
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Коронавирус в Перми
Власти разрабатывают документ, по которому ужесточат ограничения, но хотят минимизировать вероятность такого исхода.

В образовательных учреждениях Перми и Пермского края, по данным краевого Роспотребнадзора, отправили на карантин из-за случаев коронавируса 221 класс, 63 группы из детских садов и 36 групп из ссузов. По словам главы ведомства Виталия Костарева, сейчас в регионе преобладает индийский и дельта-штаммы.

«Мы видим рост заболеваемости у детей. В прошлом году было выявлено 1218 случаев ковида у детей, с начала этого — 8179 детей (40% — школьники). Они легко переносят и часто болеют бессимптомно, но они приносят инфекцию в семью. Мы считаем, что это ответственность взрослых — соблюдение мер противовирусной защиты. Вакцинация», — отметил главный врач краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.

Глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень добавила, что с июня 2021 года регион находится на пике коронавирусной инфекции. Потребовалось более 6 тыс. больничных коек. Каждый день для лечения больных требуется более 35 тонн кислорода. Сейчас к коронавирусу присоединилось ОРВИ, за прошлую неделю — более 30 тыс. случаев. «Есть только два действенных метода выйти из эпидемии — разобщение и вакцинация. Других путей не бывает. Если число больных будет расти, качество медицинской помощи ухудшится», — уверена министр.

Говоря о возможных ограничительных мерах члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отмечают, что они пытаются минимизировать вероятность введения локдауна, но для этого необходимо нарастить темпы вакцинации. При этом документ о введении ограничений прорабатывается. «Нет задачи ввести локдаун и все ограничить. QR-коды нужны, чтобы на мероприятиях были те, кто защищены. Те, кто не защищён, должны сидеть дома», — уверен Костарев.

Стоит отметить, что рост заболеваемости ежедневно увеличивает нагрузку на врачей, а также замедляет возвращение плановой медицинской помощи. «Ее (помощь) вернут только после снижения заболеваемости. А это — разобщение (необходимость соблюдения социальной дистанции) и вакцинация. Какие-либо сроки назвать невозможно», — подытожила Анастасия Крутень.

#Общество#Коронавирус в Перми
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