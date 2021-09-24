«Персонал работает на пределе». Главврачи пермских больниц просят ужесточить ковидные меры

Главврачи отмечают, что сотрудники вынуждены отказываться от отпусков даже несмотря на то, что к работе с ковидными пациентами привлекают студентов старших курсов, ординатором и даже волонтеров. Кроме того, из-за ограничения плановых вакцинаций все пациенты с хроническими заболеваниями получают меньше внимания от медиков, чем требуется.