«Персонал работает на пределе». Главврачи пермских больниц просят ужесточить ковидные меры

Posted 24 сентября 2021, 07:03
Published 24 сентября 2021, 07:03
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
Главврачи больниц Перми написали письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой ужесточить ограничительные меры в регионе и мотивировать людей прививаться от коронавируса, так как ситуацию с коронавирусом не удается стабилизировать с июня этого года.
«В июле-сентябре текущего года значительно, буквально в девять раз, увеличилось количество обращений населения за неотложной медицнской помщью. В два раза выросло число вызовов скорой медицинской помощи по сравнению с доковидным периодом. Большая часть коечного фонда перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Персонал работает на пределе своих сил, большинство медицинских организаций испытывают кадровый дефицит», — сказано в письме.
Главврачи отмечают, что сотрудники вынуждены отказываться от отпусков даже несмотря на то, что к работе с ковидными пациентами привлекают студентов старших курсов, ординатором и даже волонтеров. Кроме того, из-за ограничения плановых вакцинаций все пациенты с хроническими заболеваниями получают меньше внимания от медиков, чем требуется.
Из-за сложной ситуации с коронавирусом главврачи просят власти Прикамья ввести дополнительные ограничения. В частности, пускать на спортивные или культурные мероприятия только вакцинированных или тех, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Это, по их мнению, подтолкнет людей поставить вакцину. Отдельное внимание медики просят уделить агитации вакцинации среди жителей региона старше 60 лет, так как вакцинация может помочь вернуться к обычной жизни.