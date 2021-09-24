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Posted 24 сентября 2021, 07:08

Published 24 сентября 2021, 07:08

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Суд оправдал чиновницу из мэрии Перми, обвиняемую в халатности из-за смерти пенсионерки от собак

Суд оправдал чиновницу из мэрии Перми, обвиняемую в халатности из-за смерти пенсионерки от собак

24 сентября 2021, 07:08
Фото: 1MI.
Прокуратура просила приговорить Ольгу Муравьеву к 3 годам лишение свободы в колонии-поселении.

Ленинский районный суд оправдал начальника одного из отделов управления экологии и природопользования администрации Перми Ольгу Муравьеву по делу о халатности, сообщила Properm.ru адвокат Ольга Бедерсон. Следствие считало, что по ее вине бездомные собаки загрызли насмерть пенсионерку в марте 2020 года в Мотовилихинском районе. Прокуратура просила назначить Муравьевой 3 года колонии-поселения. Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.

Адвокат уточнила, что у Ольги Муравьевой появилось право на реабилитацию из-за уголовного преследования, но предпринимать действия они будут только после того, как приговор вступил в силу, так как прокуратура может его еще может обжаловать.

Ранее эксперты установили, что собаки загрызли женщину из-за голода. По версии следствия, именно Муравьева должна была контролировать деятельность городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Однако из-за небрежного отношения случилась критическая ситуация с численностью собак. Ольга Муравьева своей вины не признает.

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