Суд оправдал чиновницу из мэрии Перми, обвиняемую в халатности из-за смерти пенсионерки от собак

Posted 24 сентября 2021, 07:08
Published 24 сентября 2021, 07:08
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Ленинский районный суд оправдал начальника одного из отделов управления экологии и природопользования администрации Перми Ольгу Муравьеву по делу о халатности, сообщила Properm.ru адвокат Ольга Бедерсон. Следствие считало, что по ее вине бездомные собаки загрызли насмерть пенсионерку в марте 2020 года в Мотовилихинском районе. Прокуратура просила назначить Муравьевой 3 года колонии-поселения. Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.
Адвокат уточнила, что у Ольги Муравьевой появилось право на реабилитацию из-за уголовного преследования, но предпринимать действия они будут только после того, как приговор вступил в силу, так как прокуратура может его еще может обжаловать.
Ранее эксперты установили, что собаки загрызли женщину из-за голода. По версии следствия, именно Муравьева должна была контролировать деятельность городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Однако из-за небрежного отношения случилась критическая ситуация с численностью собак. Ольга Муравьева своей вины не признает.