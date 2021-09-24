В Перми начали рассматривать дело о картельном сговоре на 58 миллионов рублей

Posted 24 сентября 2021, 06:55
Published 24 сентября 2021, 06:55
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Индустриальный районный суд накануне начал рассматривать уголовное дело о картельном сговоре поставщиков расходных материалов и медицинского оборудования. Его фигурантами выступают Денис Степанов и Вероника Коновалова, владельцы компаний «Аргос» и «Техника медицины». Информация опубликована на сайте суда, пермским предпринимателям инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).
По версии следствия, обвиняемые, в 2016–2019 годах организовали картель из четырех компаний для получения дополнительной прибыли и заключили соглашение, предусматривающее поддержание цены на торгах по закупкам товаров и услуг для медицинских учреждений Прикамья. Они синхронно участвовали в аукционах, ряд из них проходил для поставщиков с одного компьютера. В результате преступных действий обвиняемые добились заключения госконтрактов по итогам 29 аукционных торгов на сумму более 58 млн рублей, эта сумма заявлена следствием в качестве ущерба бюджету.
«Большинство аукционов участники картеля разыграли между собой, даже не появляясь на торгах — за них ставки делали аукционные роботы — специальные программные средства. Так как роботы были настроены на отказ от ценовой конкуренции друг с другом, торги завершались менее, чем за 1 секунду с минимально допустимым снижением цены», — приводила ранее слова замруководителя Пермского УФАС Дмитрия Шилова пресс-служба ведомства.
В январе 2020 года Пермское УФАС выявило сговор четырех компаний: ООО «Аргос», ООО «Техника медицины», ООО «ПермМедСервис» и ООО «ОСТРОВИТ». Заказчиком на торгах выступали ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», ГБУЗ ПК «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр», ГБУЗ ПК «Клиническая медико-санитарная часть № 11 им. Симхи Нафтолиевича Гринберга», ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница», ГБУЗ ПК «Городская больница № 10», ГБУЗ ПК «Медико-санитарная часть № 7», ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4». Всего компании заключили около четырехсот госконтрактов на сумму около 800 илн рублей. Материалы антимонопольного ведомства были переданы в УМВД по Перми.