В Перми начали рассматривать дело о картельном сговоре на 58 миллионов рублей

По версии следствия, обвиняемые, в 2016–2019 годах организовали картель из четырех компаний для получения дополнительной прибыли и заключили соглашение, предусматривающее поддержание цены на торгах по закупкам товаров и услуг для медицинских учреждений Прикамья. Они синхронно участвовали в аукционах, ряд из них проходил для поставщиков с одного компьютера. В результате преступных действий обвиняемые добились заключения госконтрактов по итогам 29 аукционных торгов на сумму более 58 млн рублей, эта сумма заявлена следствием в качестве ущерба бюджету.