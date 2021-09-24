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Posted 24 сентября 2021, 13:15

Published 24 сентября 2021, 13:15

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми за хищение 80 миллионов рублей осуждена сотрудница консалтинговой фирмы

В Перми за хищение 80 миллионов рублей осуждена сотрудница консалтинговой фирмы

24 сентября 2021, 13:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Возле кормушки
Уголовное дело в отношении соучастников женщины выделено в отдельное производство, сейчас ведется следствие.

В Перми Дзержинский районный суд признал сотрудницу консалтинговой фирмы, Надежду Тотьмянину, виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Как сообщает пресс-служба уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края, женщина входила в состав преступной группы.

Суд установил, что в 2016–2017 годах семь сотрудников крупной пермской коммерческой организации, оказывающей консалтинговые услуги юридическим лицам, объединились и похитили крупную. Среди них была и виновная. В рамках госконтракта злоумышленники продавали арестованное имущество должников по исполнительному производству. После завершения торгов и зачисления денег от продажи имущества на расчетный счет компании, сотрудники переводили их на свои личные счета и распоряжались ими по своему усмотрению.

В результате действий злоумышленников пострадали Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и крупный коммерческий банк. Им был причинен ущерб на сумму свыше 80 млн рублей.

Суд приговорил виновную к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство, ведется следствие. В рамках возмещения причиненного ущерба на имущество всех семи фигурантов дела наложен арест на общую сумму более 40 млн рублей.

#Общество#Возле кормушки
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