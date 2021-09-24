В Перми за хищение 80 миллионов рублей осуждена сотрудница консалтинговой фирмы

Суд установил, что в 2016–2017 годах семь сотрудников крупной пермской коммерческой организации, оказывающей консалтинговые услуги юридическим лицам, объединились и похитили крупную. Среди них была и виновная. В рамках госконтракта злоумышленники продавали арестованное имущество должников по исполнительному производству. После завершения торгов и зачисления денег от продажи имущества на расчетный счет компании, сотрудники переводили их на свои личные счета и распоряжались ими по своему усмотрению.