В ПГНИУ не было четкого алгоритма действий в случае ЧП. Краткие итоги проверки следователей

Он уточнил, что вуз должен был усилить меры безопасности после нападения на школу в Казани: внедрив системы видеонаблюдения, электронного допуска в здания, металлоискатели, тревожные кнопки, а также обеспечить взаимодействия в этом направлении с представителями правоохранительных органов: «Однако этого сделано не было», — передает RT со ссылкой на публикацию ТАСС.