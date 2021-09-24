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Posted 24 сентября 2021, 05:22

Published 24 сентября 2021, 05:22

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В ПГНИУ не было четкого алгоритма действий в случае ЧП. Краткие итоги проверки следователей

В ПГНИУ не было четкого алгоритма действий в случае ЧП. Краткие итоги проверки следователей

24 сентября 2021, 05:22
Фото: Properm.ru.
Проверкой университета занимаются следователи из Москвы из-за нападения на вуз в понедельник.

После нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова на ПГНИУ проверку университета начал следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин отметил, что администрация и персонал вуза не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.

Он уточнил, что вуз должен был усилить меры безопасности после нападения на школу в Казани: внедрив системы видеонаблюдения, электронного допуска в здания, металлоискатели, тревожные кнопки, а также обеспечить взаимодействия в этом направлении с представителями правоохранительных органов: «Однако этого сделано не было», — передает RT со ссылкой на публикацию ТАСС.

Методичку для образовательных учреждений после стрельбы в Казани выпустило Минпросвещения. Власти Прикамья также заявляли, что усилят режим охраны в учреждениях региона.

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