В ПГНИУ не было четкого алгоритма действий в случае ЧП. Краткие итоги проверки следователей

Posted 24 сентября 2021, 05:22
Published 24 сентября 2021, 05:22
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
После нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова на ПГНИУ проверку университета начал следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин отметил, что администрация и персонал вуза не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
Он уточнил, что вуз должен был усилить меры безопасности после нападения на школу в Казани: внедрив системы видеонаблюдения, электронного допуска в здания, металлоискатели, тревожные кнопки, а также обеспечить взаимодействия в этом направлении с представителями правоохранительных органов: «Однако этого сделано не было», — передает RT со ссылкой на публикацию ТАСС.
Методичку для образовательных учреждений после стрельбы в Казани выпустило Минпросвещения. Власти Прикамья также заявляли, что усилят режим охраны в учреждениях региона.