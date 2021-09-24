В Прикамье может смениться руководитель управления ФСБ

Начальник УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Виктор Задворный может покинуть занимаемую должность, пишет "КоммерсантЪ-Пркамье" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По сведениям издания, он перейдет на службу в другое силовое ведомство с повышением, после пяти лет работы в Прикамье. Он был назначен после руководства управлением в Орловской области.