В Прикамье может смениться руководитель управления ФСБ

Posted 24 сентября 2021, 02:52
Published 24 сентября 2021, 02:52
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Начальник УФСБ по Пермскому краю генерал-майор Виктор Задворный может покинуть занимаемую должность, пишет "КоммерсантЪ-Пркамье" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По сведениям издания, он перейдет на службу в другое силовое ведомство с повышением, после пяти лет работы в Прикамье. Он был назначен после руководства управлением в Орловской области.
На пост начальника управления ФСБ по региону рассматривается, в том числе, кандидатура полковника Геннадия Анацкого. Сейчас он занимает должность первого заместителя начальника УФСБ по Тюменской области. В управлении по Пермскому краю эту информацию не прокомментировали. В УФСБ по Тюменской области сообщили, что у них кадровых перестановок не было.