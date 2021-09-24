В воскресенье похолодает. Пермские синоптики рассказали о погоде на выходные

В субботу ночью в Прикамье будет облачно с прояснениями и без осадков, местами туман. Днем пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью в Пермском крае составит +4…+9° (по востоку −1…+4°), днем +10…+15°. В Перми днем будет немного прохладнее — до +13°. На территории региона ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.