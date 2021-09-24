В воскресенье похолодает. Пермские синоптики рассказали о погоде на выходные

Posted 24 сентября 2021, 09:33
Published 24 сентября 2021, 09:33
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В эти выходные, 25 и 26 сентября, в Пермском крае похолодает из-за антициклона арктического происхождения. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
В субботу ночью в Прикамье будет облачно с прояснениями и без осадков, местами туман. Днем пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью в Пермском крае составит +4…+9° (по востоку −1…+4°), днем +10…+15°. В Перми днем будет немного прохладнее — до +13°. На территории региона ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.
В воскресенье, 26 сентября, будет облачно и похолодает. Температура воздуха ночью +5…+7°, а днем +8…+10°. Синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, днем его порывы усилятся до 13 м/с.