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Posted 24 сентября 2021, 09:33

Published 24 сентября 2021, 09:33

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В воскресенье похолодает. Пермские синоптики рассказали о погоде на выходные

В воскресенье похолодает. Пермские синоптики рассказали о погоде на выходные

24 сентября 2021, 09:33
Фото: Properm.ru.
Также в конце недели ожидается сильный ветер.

В эти выходные, 25 и 26 сентября, в Пермском крае похолодает из-за антициклона арктического происхождения. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В субботу ночью в Прикамье будет облачно с прояснениями и без осадков, местами туман. Днем пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью в Пермском крае составит +4…+9° (по востоку −1…+4°), днем +10…+15°. В Перми днем будет немного прохладнее — до +13°. На территории региона ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.

В воскресенье, 26 сентября, будет облачно и похолодает. Температура воздуха ночью +5…+7°, а днем +8…+10°. Синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, днем его порывы усилятся до 13 м/с.

#Регион#Прогноз погоды
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