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Posted 24 сентября 2021, 09:01

Published 24 сентября 2021, 09:01

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае снова растет

Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае снова растет

24 сентября 2021, 09:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала пандемии в регионе почти 99 тыс. случаев заражения.

В Пермском крае за последние 24 часа выявлено 465 случаев заражения коронавирусом (вчера — 461): 407 пациентов лечатся на дому, 58 — в больницах.

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 98 706. В числе 465 новых инфицированных 185 пациентов мужского пола, 280 — женского, среди заболевших 84 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 65 человек, от 30 до 49 лет — 116 человек, 118 в возрасте 50–64 и 82 человека старше 65 лет», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Количество летальных случаев от коронавируса в регионе увеличилось до 4 690 (+28 за сутки). На ковидных койках в больницах лежат 3 457 человек. Количество свободного коечного фонда для таких пациентов составляет 16,8% от развернутого. На карантине из-за подозрения на коронавирус находятся 17 161 житель региона.

#Общество#Коронавирус в Перми
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