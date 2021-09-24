Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае снова растет

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 98 706. В числе 465 новых инфицированных 185 пациентов мужского пола, 280 — женского, среди заболевших 84 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 65 человек, от 30 до 49 лет — 116 человек, 118 в возрасте 50–64 и 82 человека старше 65 лет», — сообщает пресс-служба краевого правительства.