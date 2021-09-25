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Posted 25 сентября 2021, 10:53

Published 25 сентября 2021, 10:53

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Главврач осинской больницы получил штраф за нарушения закона о закупках

Главврач осинской больницы получил штраф за нарушения закона о закупках

25 сентября 2021, 10:53
Фото: 1MI.
Подобные нарушения были в больнице неоднократно.

Прокуратура Ординского района нашла неоднократные нарушения законодательства о закупках при организации питания пациентов больницы в ГБУЗ ПК «Ординская центральная районная больница», сообщает пресс-служба прокуратура Пермского края.

Надзорное ведомство уточнило, что нарушались сроки оплаты поставщику оказанных услуг. Прокуратура потребовала от главврача устранить нарушение. Кроме того, было возбуждено административное дело.

В итоге одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а главный врач больницы получил штраф в 30 тыс. рублей. Постановление о штрафе в законную силу еще не вступило — его можно обжаловать.

#Происшествия
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