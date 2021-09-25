Главврач осинской больницы получил штраф за нарушения закона о закупках

Posted 25 сентября 2021, 10:53
Published 25 сентября 2021, 10:53
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Прокуратура Ординского района нашла неоднократные нарушения законодательства о закупках при организации питания пациентов больницы в ГБУЗ ПК «Ординская центральная районная больница», сообщает пресс-служба прокуратура Пермского края.
Надзорное ведомство уточнило, что нарушались сроки оплаты поставщику оказанных услуг. Прокуратура потребовала от главврача устранить нарушение. Кроме того, было возбуждено административное дело.
В итоге одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а главный врач больницы получил штраф в 30 тыс. рублей. Постановление о штрафе в законную силу еще не вступило — его можно обжаловать.