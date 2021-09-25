МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

В регионе сегодня днем ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что при сильном ветре нужно плотно закрыть все окна, убрать с балкона и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице стоит избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, вывесками и дорожными знаками.