МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

Posted 25 сентября 2021, 05:31
Published 25 сентября 2021, 05:31
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В регионе сегодня днем ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что при сильном ветре нужно плотно закрыть все окна, убрать с балкона и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице стоит избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, вывесками и дорожными знаками.
В эти выходные синоптики ожидают похолодания, однако осадков не ожидается.