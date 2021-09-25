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Posted 25 сентября 2021, 05:31

Published 25 сентября 2021, 05:31

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

25 сентября 2021, 05:31
Фото: 1MI.
Усиление ветра ожидается по краю сегодня. Вместе с этим придет похолодание.

В регионе сегодня днем ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что при сильном ветре нужно плотно закрыть все окна, убрать с балкона и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице стоит избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, вывесками и дорожными знаками.

В эти выходные синоптики ожидают похолодания, однако осадков не ожидается.

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