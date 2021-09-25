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Posted 25 сентября 2021, 11:55

Published 25 сентября 2021, 11:55

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

«Не побоялся — пошел». Мать задержавшего стрелка из ПГНИУ полицейского рассказала о поступке сына

25 сентября 2021, 11:55
Константин Калинин смог обезвредить 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова в химическом корпусе вуза.

Тимура Бекмансурова, который напал на ПГНИУ 20 сентября, обезвредил полицейский Константин Калинин. После этого его повысили и наградили Орденом мужества. Мать Калинина рассказала, что о нападении на вуз она знала от покупателей магазина, где она работает. Подробности она уже узнала в тот момент, когда вернулась домой. С сыном до этого поговорить не получалось: «В тот день я была на работе в магазине, все тихо-мирно, как в обычный будний день. Позвонил мне кто-то, уже не могу вспомнить кто. Я потом быстро набрала сына, ему некогда было. Он говорит: «Мама, все хорошо, все нормально, не переживай, мне совсем некогда», — передает издание Newizv.ru со ссылкой на РЕН-ТВ.

Женщина рассказала, что после того, как о поступке сына стало известно, к ней начали приходить учителя и простые люди, восхищаясь поступком Константина Калинина. «Один на один пошел, это я так представляю, все оттуда бегут, а он наоборот туда идет, не побоялся — пошел», — добавила мать полицейского.

#Общество
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