«Не побоялся — пошел». Мать задержавшего стрелка из ПГНИУ полицейского рассказала о поступке сына

Тимура Бекмансурова, который напал на ПГНИУ 20 сентября, обезвредил полицейский Константин Калинин. После этого его повысили и наградили Орденом мужества. Мать Калинина рассказала, что о нападении на вуз она знала от покупателей магазина, где она работает. Подробности она уже узнала в тот момент, когда вернулась домой. С сыном до этого поговорить не получалось: «В тот день я была на работе в магазине, все тихо-мирно, как в обычный будний день. Позвонил мне кто-то, уже не могу вспомнить кто. Я потом быстро набрала сына, ему некогда было. Он говорит: «Мама, все хорошо, все нормально, не переживай, мне совсем некогда», — передает издание Newizv.ru со ссылкой на РЕН-ТВ.