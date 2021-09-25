Председателя колхоза в Прикамье оштрафовали за слишком маленькую зарплату сотрудников

Posted 25 сентября 2021, 10:34
Published 25 сентября 2021, 10:34
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Прокуратура Чернушинского района нашла нарушения трудового законодательства в СПК «На страже мира». Надзорное ведомство выяснило, что администрация сельхозпредприятия оформляла приказы о приема на работу с нарушением. С начала 2021 года работники получила зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда. Кроме того, сотрудников привлекали к сверхурочной работе без письменного согласия и без соответствующей оплаты.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, после проверки председатель колхоза получил представление. нарушения были устранены, два ответственных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Вдобавок, председателя оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение трудового законодательства.