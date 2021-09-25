properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября 2021, 10:34

Published 25 сентября 2021, 10:34

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Председателя колхоза в Прикамье оштрафовали за слишком маленькую зарплату сотрудников

Председателя колхоза в Прикамье оштрафовали за слишком маленькую зарплату сотрудников

25 сентября 2021, 10:34
Фото: 1MI.
Нарушения в работе СПК «На страже мира» выявила прокуратура.

Прокуратура Чернушинского района нашла нарушения трудового законодательства в СПК «На страже мира». Надзорное ведомство выяснило, что администрация сельхозпредприятия оформляла приказы о приема на работу с нарушением. С начала 2021 года работники получила зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда. Кроме того, сотрудников привлекали к сверхурочной работе без письменного согласия и без соответствующей оплаты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, после проверки председатель колхоза получил представление. нарушения были устранены, два ответственных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Вдобавок, председателя оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение трудового законодательства.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика