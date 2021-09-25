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Posted 25 сентября 2021, 11:40

Published 25 сентября 2021, 11:40

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Сотрудники управляющей компании из Прикамья пожаловались в прокуратуру на невыплату 100 тысяч рублей

Сотрудники управляющей компании из Прикамья пожаловались в прокуратуру на невыплату 100 тысяч рублей

25 сентября 2021, 11:40
Фото: 1MI.
Надзорное ведомство узнало о нарушениях трудовых прав людей благодаря прямой линии.

Прокуратура Красновишерского района во время «прямой» линии узнала о невыплате девяти работникам МБУ «Красновишерская управляющая компания» более 95 тыс. рублей в качестве зарплаты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, после этого надзорное ведомство потребовало от директора муниципального предприятия устранить нарушения. Для защиты прав работников также были направлено заявления в суд о выдаче судебных приказов. Сейчас деньги сотрудникам еще не выплачены — это контролирует прокуратура.

#Происшествия
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