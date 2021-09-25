Сотрудники управляющей компании из Прикамья пожаловались в прокуратуру на невыплату 100 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, после этого надзорное ведомство потребовало от директора муниципального предприятия устранить нарушения. Для защиты прав работников также были направлено заявления в суд о выдаче судебных приказов. Сейчас деньги сотрудникам еще не выплачены — это контролирует прокуратура.