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Posted 25 сентября 2021, 06:29

Published 25 сентября 2021, 06:29

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В выходные ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей

В выходные ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей

25 сентября 2021, 06:29
Фото: 1MI.
Рейды традиционно проходят в краевой столице по выходным.

В выходные в Перми сотрудники ГИБДД будут проводить рейды по выявлению пьяных водителей. Рейд «Опасный водитель» будет продолжаться сегодня и завтра. В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрены штрафы в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность — штраф до 300 тыс. рублей и лишения свободы сроком до 2 лет. Если вы знаете о нетрезвом водителе, то сообщили о нем в дежурную часть полка ДПС управления МВД России по Перми: 246–79–00; 261–99–99; 102.

#Общество
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