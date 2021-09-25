В выходные ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей

Posted 25 сентября 2021, 06:29
Published 25 сентября 2021, 06:29
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В выходные в Перми сотрудники ГИБДД будут проводить рейды по выявлению пьяных водителей. Рейд «Опасный водитель» будет продолжаться сегодня и завтра. В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрены штрафы в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность — штраф до 300 тыс. рублей и лишения свободы сроком до 2 лет. Если вы знаете о нетрезвом водителе, то сообщили о нем в дежурную часть полка ДПС управления МВД России по Перми: 246–79–00; 261–99–99; 102.