В выходные ГИБДД будет усиленно искать пьяных водителей

В выходные в Перми сотрудники ГИБДД будут проводить рейды по выявлению пьяных водителей. Рейд «Опасный водитель» будет продолжаться сегодня и завтра. В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрены штрафы в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.