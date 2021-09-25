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Posted 25 сентября 2021, 10:04

Published 25 сентября 2021, 10:04

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Власти Прикамья наградят студентов, преподавателей и медиков, спасающих раненых при стрельбе в ПГНИУ

Власти Прикамья наградят студентов, преподавателей и медиков, спасающих раненых при стрельбе в ПГНИУ

25 сентября 2021, 10:04
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
Пермяков наградят только после завершения следственных действий.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал наградить медиков, студентов и преподавателей, которые помогали спасать жизни при стрельбе в ПГНИУ. Однако это будет сделано только после того, как будут завершены все необходимые следственные действияю.

Сейчас пострадавшие и их семьи получают материальную, медицинскую и психологическую помощь. Выплаты из регионального бюджета получили 35 семей. Федеральные компенсации людям, которые получили ранения и травмы, начнутся в начале следующей недели.

#Общество#Стрельба в университете
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