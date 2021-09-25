Власти Прикамья наградят студентов, преподавателей и медиков, спасающих раненых при стрельбе в ПГНИУ

Posted 25 сентября 2021, 10:04
Published 25 сентября 2021, 10:04
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал наградить медиков, студентов и преподавателей, которые помогали спасать жизни при стрельбе в ПГНИУ. Однако это будет сделано только после того, как будут завершены все необходимые следственные действияю.
Сейчас пострадавшие и их семьи получают материальную, медицинскую и психологическую помощь. Выплаты из регионального бюджета получили 35 семей. Федеральные компенсации людям, которые получили ранения и травмы, начнутся в начале следующей недели.