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Posted 26 сентября 2021, 14:07

Published 26 сентября 2021, 14:07

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

«Амкар» победил «Звезду» в первом пермском дерби. Как это было

«Амкар» победил «Звезду» в первом пермском дерби. Как это было

26 сентября 2021, 14:07
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Амкар
«Красно-черные» показали более слаженную игру и смогли найти свои моменты в атаке.

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 11 тура чемпионата ФНЛ-2, в котором встречались пермская «Звезда» и «Амкар». Игра закончилась победой «красно-черных» со счетом» 3:1.

В первом тайме нападающий «Амкара» Евгений Тюкалов открыл счет, но футболисты «Звезды» усилиями Ильи Карпука смогли отыграться.

За восемь минут до перерыва «красно-черные» вновь смогли выйти вперед благодаря голу Константин Морозов после подачи со штрафного от Михаила Горелишвили.

Во втором тайме команды стали играть в более контактный футбол, как результат сразу пять желтых карточек и ряд замен с обеих сторон.

Финальную точку в матче поставил Иван Маркелов, который реализовал пенальти. После 11 игр «Амкар-Пермь» занимает второе место в турнирной таблице. «Звезда» идет на девятом месте.

Фото: Properm.ru
#Спорт#Амкар#Звезда#ФК Звезда
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