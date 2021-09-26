«Амкар» победил «Звезду» в первом пермском дерби. Как это было

Posted 26 сентября 2021, 14:07
Published 26 сентября 2021, 14:07
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 11 тура чемпионата ФНЛ-2, в котором встречались пермская «Звезда» и «Амкар». Игра закончилась победой «красно-черных» со счетом» 3:1.
В первом тайме нападающий «Амкара» Евгений Тюкалов открыл счет, но футболисты «Звезды» усилиями Ильи Карпука смогли отыграться.
За восемь минут до перерыва «красно-черные» вновь смогли выйти вперед благодаря голу Константин Морозов после подачи со штрафного от Михаила Горелишвили.
Во втором тайме команды стали играть в более контактный футбол, как результат сразу пять желтых карточек и ряд замен с обеих сторон.
Финальную точку в матче поставил Иван Маркелов, который реализовал пенальти. После 11 игр «Амкар-Пермь» занимает второе место в турнирной таблице. «Звезда» идет на девятом месте.