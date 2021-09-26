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Posted 26 сентября 2021, 07:38

Published 26 сентября 2021, 07:38

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Фотофакт: в Каменном городе выпал снег

26 сентября 2021, 07:38
Один из первых снегопадов поймали на востоке регионе.

На дня на территории Губахинского городского округа (Каменный город) выпал снег. Фотографиями поделился в сообществе «Лысьва сегодня» фотограф Алексей Семенов.

Синоптики неоднократно сообщали о возможном похолодании в регионе, а также о заморозках до -4 градусов. Спасатели предупреждают, что необходимо быть осторожными во время пользования обогревателями и не оставлять их без присмотра.

#Общество
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