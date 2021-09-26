Фотофакт: в Каменном городе выпал снег

Posted 26 сентября 2021, 07:38
Published 26 сентября 2021, 07:38
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
На дня на территории Губахинского городского округа (Каменный город) выпал снег. Фотографиями поделился в сообществе «Лысьва сегодня» фотограф Алексей Семенов.
Синоптики неоднократно сообщали о возможном похолодании в регионе, а также о заморозках до -4 градусов. Спасатели предупреждают, что необходимо быть осторожными во время пользования обогревателями и не оставлять их без присмотра.