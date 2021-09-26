Краевые власти смогут выкупить УДС «Молот» в середине ноября

Posted 26 сентября 2021, 09:10
Published 26 сентября 2021, 09:10
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Универсальный дворец спорта «Молот» вновь выставили на торги. Начальная цена составляет 631,9 млн рублей — именно за такую цену не нашлось покупателей в прошлый раз. Теперь цена «Молота» будет снижаться каждые три рабочих дня и в середине ноября составит 284,3 млн рублей, посчитал «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее за такую цену хотели выкупить объект краевые власти.
В первый раз «Молот» выставили на продажу за 702,1 млн рублей, потом цена была снижена до 631,9 млн рублей согласно конкурсной процедуре, но никто не заявился торги.
УДС «Молот» принадлежит ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие является банкротом с 2018 года. В 2017 году предприятия передало краевому Минспорту в аренду дворец спорта «Молот». Основным интересантом покупки объекта считаются краевые власти. Для этого из бюджета Прикамья в уставной капитал КРПК планируется передать 284 млн рублей.