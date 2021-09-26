Краевые власти смогут выкупить УДС «Молот» в середине ноября

Универсальный дворец спорта «Молот» вновь выставили на торги. Начальная цена составляет 631,9 млн рублей — именно за такую цену не нашлось покупателей в прошлый раз. Теперь цена «Молота» будет снижаться каждые три рабочих дня и в середине ноября составит 284,3 млн рублей, посчитал «КоммерсантЪ-Прикамье». Ранее за такую цену хотели выкупить объект краевые власти.