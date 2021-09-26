Пермь может принять летние Олимпийские игры 2036 года

В министерстве физкультуры и спорта Пермского края заявили, что пока в планах — подача заявки «на проведение Евробаскета-2025». «Оценку проведения Олимпиады мы еще не делали, но не исключаем возможность подачи заявки. Пермь может на достойном уровне принимать соревнования по игровым видам спорта летней программы Олимпиады, таким, как гандбол и баскетбол», — отметили в краевом Минспорта.