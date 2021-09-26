Пермь может принять летние Олимпийские игры 2036 года

Posted 26 сентября 2021, 04:55
Published 26 сентября 2021, 04:55
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Пермь попала в список из шести городов России, которые высказались о готовности принять летние Олимпийские игры в 2036 году, сообщает URA.ru. Также потенциально на проведение крупного турнира претендуют Сочи, Уфа, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток.
В министерстве физкультуры и спорта Пермского края заявили, что пока в планах — подача заявки «на проведение Евробаскета-2025». «Оценку проведения Олимпиады мы еще не делали, но не исключаем возможность подачи заявки. Пермь может на достойном уровне принимать соревнования по игровым видам спорта летней программы Олимпиады, таким, как гандбол и баскетбол», — отметили в краевом Минспорта.
Этим летом Олимпиада-2020 прошла в Токио (Японии). Следующие игры состоятся в 2024 году в Париже (Франция). Лос-Анджелес (США) примет Олимпиаду в 2028 году, а в 2032 году летние Игры пройдут в Брисбене (Австралия).
Стоит отметить, что недавно Пермский край отказался от проведения летнего Гран-При по прыжкам с трамплина на лыжах в 2022 году на базе комплекса «Снежинка» в Чайковском. В минспорте официально подтвердили информацию.