Утром в Перми оцепили автовокзал из-за сообщения о бомбе

Вчера также прикрыли подъезды к аэропорту Большое Савино из-за подозрительного устройства в багаже у одного из пассажиров нашли подозрительное устройство. Его вывели из терминала. Позже в аэропорту сообщили, что информация о подозрительном устройстве не подтвердилась.