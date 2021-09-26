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Posted 26 сентября 2021, 05:16

Published 26 сентября 2021, 05:16

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Утром в Перми оцепили автовокзал из-за сообщения о бомбе

Утром в Перми оцепили автовокзал из-за сообщения о бомбе

26 сентября 2021, 05:16
Фото: 1MI.
Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Сегодня, 26 сентября, утром в Перми задержали мужчину, который сообщили о том, что заминировал автовокзал. Сейчас он дает показания правоохранительным органам. По сообщению очевидцев, временно была оцеплена территория вокзала. Несколько рейсов было задержано.

Вчера также прикрыли подъезды к аэропорту Большое Савино из-за подозрительного устройства в багаже у одного из пассажиров нашли подозрительное устройство. Его вывели из терминала. Позже в аэропорту сообщили, что информация о подозрительном устройстве не подтвердилась.

#Общество
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