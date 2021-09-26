Утром в Перми оцепили автовокзал из-за сообщения о бомбе

Posted 26 сентября 2021, 05:16
Published 26 сентября 2021, 05:16
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 26 сентября, утром в Перми задержали мужчину, который сообщили о том, что заминировал автовокзал. Сейчас он дает показания правоохранительным органам. По сообщению очевидцев, временно была оцеплена территория вокзала. Несколько рейсов было задержано.
Вчера также прикрыли подъезды к аэропорту Большое Савино из-за подозрительного устройства в багаже у одного из пассажиров нашли подозрительное устройство. Его вывели из терминала. Позже в аэропорту сообщили, что информация о подозрительном устройстве не подтвердилась.