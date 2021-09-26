В Пермском крае провели почти 3 миллиона исследований на коронавирус

Сегодня ПЦР-тесты делают всем жителям, которые обращаются с симптомами ОРВИ и гриппа. Также мазки берут о контактах лиц, которые живут с пациентами. При этом на прошлой неделе был зафиксирован рекорд - более 30 тыс. случаев ОРВИ. Власти намерены ужесточить ограничительные меры, поскольку также растет число новых пациентов с коронавирусом.