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Posted 26 сентября 2021, 06:59

Published 26 сентября 2021, 06:59

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Пермском крае провели почти 3 миллиона исследований на коронавирус

В Пермском крае провели почти 3 миллиона исследований на коронавирус

26 сентября 2021, 06:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
На территории края официально более 98 тыс. случаев заболевания COVID-19.

В Пермском крае с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года в медицинских организаций региона провели 2,967 млн исследований на ковид. В среднем в день проводится около 11,5 тыс. исследований, сообщает Роспотребнадзор.

Сегодня ПЦР-тесты делают всем жителям, которые обращаются с симптомами ОРВИ и гриппа. Также мазки берут о контактах лиц, которые живут с пациентами. При этом на прошлой неделе был зафиксирован рекорд - более 30 тыс. случаев ОРВИ. Власти намерены ужесточить ограничительные меры, поскольку также растет число новых пациентов с коронавирусом.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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