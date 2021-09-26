В Пермском крае провели почти 3 миллиона исследований на коронавирус

Posted 26 сентября 2021, 06:59
Published 26 сентября 2021, 06:59
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Пермском крае с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года в медицинских организаций региона провели 2,967 млн исследований на ковид. В среднем в день проводится около 11,5 тыс. исследований, сообщает Роспотребнадзор.
Сегодня ПЦР-тесты делают всем жителям, которые обращаются с симптомами ОРВИ и гриппа. Также мазки берут о контактах лиц, которые живут с пациентами. При этом на прошлой неделе был зафиксирован рекорд - более 30 тыс. случаев ОРВИ. Власти намерены ужесточить ограничительные меры, поскольку также растет число новых пациентов с коронавирусом.