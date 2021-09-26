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Posted 26 сентября 2021, 08:29

Published 26 сентября 2021, 08:29

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Прикамье за сутки коронавирусом заболели 468 человек и 27 скончались

В Прикамье за сутки коронавирусом заболели 468 человек и 27 скончались

26 сентября 2021, 08:29
Фото: 1MI.
Власти неоднократно говорили о возможном ужесточении ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости.

В Пермском крае за сутки коронавирусом, по данным оперативного штаба, выявлено 468 случаев заболевания COVID-19. Скончались от болезни 29 жителей региона. Из новых заболевших 55 человек проходят лечение в больницах, 413 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 99 646. В числе 468 новых инфицированных 69 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 70 человек, от 30 до 49 лет — 133 человека, 111 в возрасте 50–64 и 85 человек старше 65 лет.

Специалисты минздрава и Роспотребнадзора неоднократно говорили о росте заболеваемости и «четвертой волне» ковида. Сейчас готовится документ, по которому будут введены новые ограничения. Для смягчения мер власти призывают вакцинироваться.

#Общество
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