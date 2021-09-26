В Прикамье за сутки коронавирусом заболели 468 человек и 27 скончались

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 99 646. В числе 468 новых инфицированных 69 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 70 человек, от 30 до 49 лет — 133 человека, 111 в возрасте 50–64 и 85 человек старше 65 лет.