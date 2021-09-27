«Мертвые души» Олимпийского резерва. В Перми известного тренера обвинили в мошенничестве

По версии следствия, Ирина Куклина с 2017 по 2020 год вносила «мертвые души» в журналы учета спортсменов и нанесла нанес бюджету ущерб на сумму более 388 тыс. рублей. Как рассказывают в прокуратуре, среди «мертвых душ» был мальчик-спортсмен, который три года «ходил» на тренировки, хотя все это время был прикован к постели из-за системного заболевания. Также в жалобах родителей была информация, что дети, реально не участвовавшие в соревнованиях, по документам занимали призовые места.