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Posted 27 сентября 2021, 05:40

Published 27 сентября 2021, 05:40

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

«Мертвые души» Олимпийского резерва. В Перми известного тренера обвинили в мошенничестве

«Мертвые души» Олимпийского резерва. В Перми известного тренера обвинили в мошенничестве

27 сентября 2021, 05:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Кругом обман
Ущерб бюджету, по версии правоохранительных органов, составил почти 400 тыс. рублей.

Президент Федерации спортивной аэробики Пермского края Ирина Куклина стала фигуранткой дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили журналисту Properm.ru в прокуратуре Индустриального района, дело было возбуждено после жалоб родителей юных спортсменов. Потерпевшей стороной считается комитет по физической культуре и спорту администрации Перми.

По версии следствия, Ирина Куклина с 2017 по 2020 год вносила «мертвые души» в журналы учета спортсменов и нанесла нанес бюджету ущерб на сумму более 388 тыс. рублей. Как рассказывают в прокуратуре, среди «мертвых душ» был мальчик-спортсмен, который три года «ходил» на тренировки, хотя все это время был прикован к постели из-за системного заболевания. Также в жалобах родителей была информация, что дети, реально не участвовавшие в соревнованиях, по документам занимали призовые места.

В пресс-службу мэрии направлен запрос о том, почему комитет администрации не выявил нарушение ранее и как был организован учет спортсменов при оплате из бюджета работы спортсекции. Ирина Куклина свою вину не признает, до начала процесса она и ее адвокат Николай Громыхалов отказались разговаривать с журналистом Properm.ru о подробностях. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

Ирина Куклина — старший тренер спортивной сборной команды Пермского края по спортивной аэробике, Президент РОО «Федерация спортивной аэробики Пермского края». Отличник физической культуры и спорта.

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