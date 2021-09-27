«Мертвые души» Олимпийского резерва. В Перми известного тренера обвинили в мошенничестве

Posted 27 сентября 2021, 05:40
Published 27 сентября 2021, 05:40
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Президент Федерации спортивной аэробики Пермского края Ирина Куклина стала фигуранткой дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили журналисту Properm.ru в прокуратуре Индустриального района, дело было возбуждено после жалоб родителей юных спортсменов. Потерпевшей стороной считается комитет по физической культуре и спорту администрации Перми.
По версии следствия, Ирина Куклина с 2017 по 2020 год вносила «мертвые души» в журналы учета спортсменов и нанесла нанес бюджету ущерб на сумму более 388 тыс. рублей. Как рассказывают в прокуратуре, среди «мертвых душ» был мальчик-спортсмен, который три года «ходил» на тренировки, хотя все это время был прикован к постели из-за системного заболевания. Также в жалобах родителей была информация, что дети, реально не участвовавшие в соревнованиях, по документам занимали призовые места.
В пресс-службу мэрии направлен запрос о том, почему комитет администрации не выявил нарушение ранее и как был организован учет спортсменов при оплате из бюджета работы спортсекции. Ирина Куклина свою вину не признает, до начала процесса она и ее адвокат Николай Громыхалов отказались разговаривать с журналистом Properm.ru о подробностях. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.
Ирина Куклина — старший тренер спортивной сборной команды Пермского края по спортивной аэробике, Президент РОО «Федерация спортивной аэробики Пермского края». Отличник физической культуры и спорта.