Минздрав рассказал о состоянии пострадавших и стрелка спустя неделю после трагедии в ПГНИУ

Спустя неделю после трагедии в ПГНИУ в пермских больницах остаются восемь пострадавших в удовлетворительном состоянии и стрелок в тяжелом состоянии, в сознании. В московских больницах на лечении остаются семь человек, которых перевезли на следующий день после трагедии, сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.