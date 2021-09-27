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Posted 27 сентября 2021, 07:09

Published 27 сентября 2021, 07:09

Modified 24 декабря 2024, 18:40

Updated 24 декабря 2024, 18:40

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших и стрелка спустя неделю после трагедии в ПГНИУ

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших и стрелка спустя неделю после трагедии в ПГНИУ

27 сентября 2021, 07:09
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
18-летний Тимур Бекмансуров пришел с оружием в ПГНИУ в прошлый понедельник. В итоге погибли шесть человек, количество пострадавших по последним данным — 47.

Спустя неделю после трагедии в ПГНИУ в пермских больницах остаются восемь пострадавших в удовлетворительном состоянии и стрелок в тяжелом состоянии, в сознании. В московских больницах на лечении остаются семь человек, которых перевезли на следующий день после трагедии, сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.

В пятницу, 24 сентября, глава регионального Минздрава Анастасия Крутень сообщала, что число пострадавших выросло до 47 — люди продолжали обращаться за помощью. На тот момент в больницах Перми оставались 11 человек в состоянии средней тяжести.

#Общество#Стрельба в университете
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