Минздрав рассказал о состоянии пострадавших и стрелка спустя неделю после трагедии в ПГНИУ

Posted 27 сентября 2021, 07:09
Published 27 сентября 2021, 07:09
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
Спустя неделю после трагедии в ПГНИУ в пермских больницах остаются восемь пострадавших в удовлетворительном состоянии и стрелок в тяжелом состоянии, в сознании. В московских больницах на лечении остаются семь человек, которых перевезли на следующий день после трагедии, сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.
В пятницу, 24 сентября, глава регионального Минздрава Анастасия Крутень сообщала, что число пострадавших выросло до 47 — люди продолжали обращаться за помощью. На тот момент в больницах Перми оставались 11 человек в состоянии средней тяжести.