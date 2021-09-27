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Posted 27 сентября 2021, 04:07

Published 27 сентября 2021, 04:07

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Небольшие дожди и похолодание. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в будни

Небольшие дожди и похолодание. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в будни

27 сентября 2021, 04:07
Фото: 1MI.
Сегодня в регионе ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В Пермском крае в будни будет холодно, продолжатся ночные заморозки. Об этом сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». На погоду повлияет восточная периферия антициклона, из-за которой холодный воздух будет поступать в регион из Западной Сибири. Кроме того, средняя температура воздуха будет на 2–3° ниже климатической нормы.

Сегодня, 27 сентября, в Прикамье ожидаются небольшие дожди и восточный ветер до 15 м/с. Ночью на востоке края может пройти мокрый снег. Во вторник и среду, 28 и 29 сентября, синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся, а погода прояснится. На следующий день и в ночь на пятницу в Прикамье может пройти небольшой дождь. Днем 1 октября в регионе снова похолодает. Температура воздуха днем на протяжении всех будней останется практически неизменной — в среднем до +4…+9°, ночью похолодает до -4°.

#Регион#Прогноз погоды
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