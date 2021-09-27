Небольшие дожди и похолодание. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в будни

Сегодня, 27 сентября, в Прикамье ожидаются небольшие дожди и восточный ветер до 15 м/с. Ночью на востоке края может пройти мокрый снег. Во вторник и среду, 28 и 29 сентября, синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся, а погода прояснится. На следующий день и в ночь на пятницу в Прикамье может пройти небольшой дождь. Днем 1 октября в регионе снова похолодает. Температура воздуха днем на протяжении всех будней останется практически неизменной — в среднем до +4…+9°, ночью похолодает до -4°.