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Posted 27 сентября 2021, 04:57

Published 27 сентября 2021, 04:57

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Спектакли Театра-Театра теперь можно смотреть в «Доме по другим правилам» Tele2

Спектакли Театра-Театра теперь можно смотреть в «Доме по другим правилам» Tele2

27 сентября 2021, 04:57
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Новости телекома
Мобильный оператор Tele2 делает театральное искусство ближе и доступнее для зрителей. В Перми стартовал проект «Театр там, где вы»: спектакли Театра-Театра будут транслироваться онлайн и в записи на платформе «Дом по другим правилам». Кроме того, зрителям будут доступны дополнительные привилегии во время визитов в театр.

Современное театральное искусство выходит за свои физические границы. Всемирно известные постановки транслируются в сети для всех желающих из любой страны. А теперь для просмотра в сети доступны и спектакли Пермского Театра-Театра. В «Доме по другим правилам» Tele2 постановки пермского театра можно смотреть в любое время, даже когда театр на каникулах. Репертуар театра всегда доступен не только самим пермякам, но и жителям краевых городов.

Чтобы посмотреть спектакли, не нужно покупать билеты или оформлять подписку. Достаточно зайти на сайт «Дома по другим правилам» и выбрать интересующую постановку.

Кроме того, мобильный оператор Tele2 в рамках партнерства с Театром-Театром предоставляет зрителям дополнительные привилегии во время визитов на спектакли. С помощью AR-технологий любой желающий может сделать фото с любимыми актерами в образе знаковых персонажей самых актуальных спектаклей театра. А абоненты оператора смогут насладиться ароматным кофе перед просмотром постановки. Для этого необходимо активировать предложение в программе «Больше» в личном кабинете.

#Телеком#Новости телекома
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