Спектакли Театра-Театра теперь можно смотреть в «Доме по другим правилам» Tele2

Современное театральное искусство выходит за свои физические границы. Всемирно известные постановки транслируются в сети для всех желающих из любой страны. А теперь для просмотра в сети доступны и спектакли Пермского Театра-Театра. В «Доме по другим правилам» Tele2 постановки пермского театра можно смотреть в любое время, даже когда театр на каникулах. Репертуар театра всегда доступен не только самим пермякам, но и жителям краевых городов.