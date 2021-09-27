Спектакли Театра-Театра теперь можно смотреть в «Доме по другим правилам» Tele2

Posted 27 сентября 2021, 04:57
Published 27 сентября 2021, 04:57
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Современное театральное искусство выходит за свои физические границы. Всемирно известные постановки транслируются в сети для всех желающих из любой страны. А теперь для просмотра в сети доступны и спектакли Пермского Театра-Театра. В «Доме по другим правилам» Tele2 постановки пермского театра можно смотреть в любое время, даже когда театр на каникулах. Репертуар театра всегда доступен не только самим пермякам, но и жителям краевых городов.
Чтобы посмотреть спектакли, не нужно покупать билеты или оформлять подписку. Достаточно зайти на сайт «Дома по другим правилам» и выбрать интересующую постановку.
Кроме того, мобильный оператор Tele2 в рамках партнерства с Театром-Театром предоставляет зрителям дополнительные привилегии во время визитов на спектакли. С помощью AR-технологий любой желающий может сделать фото с любимыми актерами в образе знаковых персонажей самых актуальных спектаклей театра. А абоненты оператора смогут насладиться ароматным кофе перед просмотром постановки. Для этого необходимо активировать предложение в программе «Больше» в личном кабинете.