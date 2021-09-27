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Posted 27 сентября 2021, 06:13

Published 27 сентября 2021, 06:13

Modified 24 декабря 2024, 18:40

Updated 24 декабря 2024, 18:40

Студент из Туркмении помог эвакуировать более 20 человек во время стрельбы в ПГНИУ

Студент из Туркмении помог эвакуировать более 20 человек во время стрельбы в ПГНИУ

27 сентября 2021, 06:13
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
Молодой человек быстро отреагировал на опасность и увел подальше от стрельбы тех, кто находился рядом.

В Перми студент третьего курса химического факультета Овезберди Сабыров помог учащимся ПГНИУ покинуть территорию вуза во время стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Пермского университета, в момент трагедии 20 сентября Сабыров был на первом этаже и ждал начала пары. Он услышал звуки выстрелов и увидел мимо бегущих студентов, которые кричали, что в вузе стреляют. Иностранный студент увидел раненого охранника и стал искать запасной выход. Он собрал своих друзей и тех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса №7. Сотрудники университета показали группе в количестве около 20 человек, где находится эвакуационный выход.

После этого Овезберди Сабыров выпрыгнул с первого этажа в окно, так как у запасного выхода столпилось много людей. На улице он побежал за пределы университета, предупреждая прохожих об опасности, а затем позвонил в полицию. По словам Сабырова, он старался объяснить студентам, что важно не поддаваться панике и быстрее найти выход.

Известно, что туркменский студент два года отслужил на родине в армии. Он научился, как правильно действовать в таких ситуациях и точно знал, что нужно сначала эвакуировать людей, а потом позвонить в полицию. Высокий уровень военной подготовки Овезберди Сабырова отмечали и в его инженерно-саперной роте, где последний получил звание сержанта. По словам командира роты Рахымова, Сабыров был спокойным и честным сослуживцем, который пользовался авторитетом у других военных.

#Общество#Стрельба в университете
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