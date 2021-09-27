Студент из Туркмении помог эвакуировать более 20 человек во время стрельбы в ПГНИУ

Как сообщает пресс-служба Пермского университета, в момент трагедии 20 сентября Сабыров был на первом этаже и ждал начала пары. Он услышал звуки выстрелов и увидел мимо бегущих студентов, которые кричали, что в вузе стреляют. Иностранный студент увидел раненого охранника и стал искать запасной выход. Он собрал своих друзей и тех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса №7. Сотрудники университета показали группе в количестве около 20 человек, где находится эвакуационный выход.