Студент из Туркмении помог эвакуировать более 20 человек во время стрельбы в ПГНИУ

Posted 27 сентября 2021, 06:13
Published 27 сентября 2021, 06:13
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
В Перми студент третьего курса химического факультета Овезберди Сабыров помог учащимся ПГНИУ покинуть территорию вуза во время стрельбы.
Как сообщает пресс-служба Пермского университета, в момент трагедии 20 сентября Сабыров был на первом этаже и ждал начала пары. Он услышал звуки выстрелов и увидел мимо бегущих студентов, которые кричали, что в вузе стреляют. Иностранный студент увидел раненого охранника и стал искать запасной выход. Он собрал своих друзей и тех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса №7. Сотрудники университета показали группе в количестве около 20 человек, где находится эвакуационный выход.
После этого Овезберди Сабыров выпрыгнул с первого этажа в окно, так как у запасного выхода столпилось много людей. На улице он побежал за пределы университета, предупреждая прохожих об опасности, а затем позвонил в полицию. По словам Сабырова, он старался объяснить студентам, что важно не поддаваться панике и быстрее найти выход.
Известно, что туркменский студент два года отслужил на родине в армии. Он научился, как правильно действовать в таких ситуациях и точно знал, что нужно сначала эвакуировать людей, а потом позвонить в полицию. Высокий уровень военной подготовки Овезберди Сабырова отмечали и в его инженерно-саперной роте, где последний получил звание сержанта. По словам командира роты Рахымова, Сабыров был спокойным и честным сослуживцем, который пользовался авторитетом у других военных.