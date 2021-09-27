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Posted 27 сентября 2021, 14:29

Published 27 сентября 2021, 14:29

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Прикамье два депутата отчитались о доходах с нарушениями. Рассказываем как их «наказали»

В Прикамье два депутата отчитались о доходах с нарушениями. Рассказываем как их «наказали»

27 сентября 2021, 14:29
Фото: 1MI.
Нарушения нашли у депутатов из Думы Очерского района.

Прокуратура Очерского района нашла нарушения закона о противодействии коррупции у депутатов. Два депутата из Думы Очерского района представили недостоверные сведения о доходах за 2020 год.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Пермскому краю, один из них предоставил неверные сведения о доходах, полученных им и его супругой от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях, другой — не отразил доходы, которые получил из Пермского регионального фонда социального страхования России, доходы его супруги, полученные по основному месту работы.

Из-за нарушения прокуратура потребовала рассмотреть вопрос о применении к депутатам мер. В итоге депутаты получили предупреждения, нарушения были устранены, а сведения в декларациях скорректированы.

#Происшествия
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