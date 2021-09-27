В Прикамье два депутата отчитались о доходах с нарушениями. Рассказываем как их «наказали»

Posted 27 сентября 2021, 14:29
Published 27 сентября 2021, 14:29
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Прокуратура Очерского района нашла нарушения закона о противодействии коррупции у депутатов. Два депутата из Думы Очерского района представили недостоверные сведения о доходах за 2020 год.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Пермскому краю, один из них предоставил неверные сведения о доходах, полученных им и его супругой от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях, другой — не отразил доходы, которые получил из Пермского регионального фонда социального страхования России, доходы его супруги, полученные по основному месту работы.
Из-за нарушения прокуратура потребовала рассмотреть вопрос о применении к депутатам мер. В итоге депутаты получили предупреждения, нарушения были устранены, а сведения в декларациях скорректированы.