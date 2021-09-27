В Прикамье два депутата отчитались о доходах с нарушениями. Рассказываем как их «наказали»

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Пермскому краю, один из них предоставил неверные сведения о доходах, полученных им и его супругой от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях, другой — не отразил доходы, которые получил из Пермского регионального фонда социального страхования России, доходы его супруги, полученные по основному месту работы.