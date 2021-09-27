В Суксуне по нацпроекту обустроили парк отдыха

Всего в 2021 году Суксунский городской округ по программе «Формирование комфортной городской среды» получил более 12,5 млн рублей. Деньги пошли на дворы возле домов по ул. Северная 29, 31 и по ул. Космонавтов 12, 14, 16, 18, 20. Подрядчик обновил покрытие проездов, тротуаров, установил бортовой камень, а также обустроил места для отдыха. На территории парка появилось детское игровое оборудование, обустроена универсальная спортивная площадка для футбола, баскетбола и волейбола.