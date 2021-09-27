В Суксуне по нацпроекту обустроили парк отдыха

Posted 27 сентября 2021, 15:15
Published 27 сентября 2021, 15:15
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Суксунском городском округе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году благоустроили семь дворов и парк отдыха. В рамках проекта были проложены дорожки для бега и скандинавской ходьбы, завершается озеленение территории.
Всего в 2021 году Суксунский городской округ по программе «Формирование комфортной городской среды» получил более 12,5 млн рублей. Деньги пошли на дворы возле домов по ул. Северная 29, 31 и по ул. Космонавтов 12, 14, 16, 18, 20. Подрядчик обновил покрытие проездов, тротуаров, установил бортовой камень, а также обустроил места для отдыха. На территории парка появилось детское игровое оборудование, обустроена универсальная спортивная площадка для футбола, баскетбола и волейбола.
Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость приведения в порядок общественных пространств в территориях. «Нужно использовать все возможности для создания комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха прикамцев, независимо от удаленности и размера населенных пунктов», — обозначил Дмитрий Махонин
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в Пермском крае будут приведены в порядок 306 объектов, из которых 94 общественные и 212 дворовых территорий.
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