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Posted 27 сентября 2021, 15:15

Published 27 сентября 2021, 15:15

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Суксуне по нацпроекту обустроили парк отдыха

В Суксуне по нацпроекту обустроили парк отдыха

27 сентября 2021, 15:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Нацпроекты
За четыре года в Суксунском ГО привели в порядок 19 дворовых и девять общественных территорий.

В Суксунском городском округе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году благоустроили семь дворов и парк отдыха. В рамках проекта были проложены дорожки для бега и скандинавской ходьбы, завершается озеленение территории.

Всего в 2021 году Суксунский городской округ по программе «Формирование комфортной городской среды» получил более 12,5 млн рублей. Деньги пошли на дворы возле домов по ул. Северная 29, 31 и по ул. Космонавтов 12, 14, 16, 18, 20. Подрядчик обновил покрытие проездов, тротуаров, установил бортовой камень, а также обустроил места для отдыха. На территории парка появилось детское игровое оборудование, обустроена универсальная спортивная площадка для футбола, баскетбола и волейбола.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость приведения в порядок общественных пространств в территориях. «Нужно использовать все возможности для создания комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха прикамцев, независимо от удаленности и размера населенных пунктов», — обозначил Дмитрий Махонин

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в Пермском крае будут приведены в порядок 306 объектов, из которых 94 общественные и 212 дворовых территорий.

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#Общество#Нацпроекты
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