Житель Кудымкара осужден за покупку мефедрона

Следователи установили, что в мае нынешнего года мужчина купил наркотик через интернет. Он получил координаты от продавца и забрал запрещенный товар из тайника-закладки в лесу недалеко от одной из деревень Кудымкарского муниципального округа. В этот же день обвиняемый вернулся домой на личном автомобиле, и его остановили сотрудники ДПС. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, однако тот отказался. Правоохранители попросили злоумышленника пройти в патрульный автомобиль для дальнейшей проверки.