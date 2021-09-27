properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября 2021, 04:54

Published 27 сентября 2021, 04:54

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Житель Кудымкара осужден за покупку мефедрона

Житель Кудымкара осужден за покупку мефедрона

27 сентября 2021, 04:54
Фото: 1MI.
Мужчину задержали в мае текущего года.

В Кудымкаре 38-летний местный житель признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Следователи установили, что в мае нынешнего года мужчина купил наркотик через интернет. Он получил координаты от продавца и забрал запрещенный товар из тайника-закладки в лесу недалеко от одной из деревень Кудымкарского муниципального округа. В этот же день обвиняемый вернулся домой на личном автомобиле, и его остановили сотрудники ДПС. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, однако тот отказался. Правоохранители попросили злоумышленника пройти в патрульный автомобиль для дальнейшей проверки.

Мужчина испугался, что его привлекут к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он попытался проглотить сверток с нелегальной покупкой, но госавтоинспекторы помешали ему. Они отправили наркотик на экспертизу, которая показала, что в свертке находится мефедрон массой более 2 граммов.

Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика