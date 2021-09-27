Житель Кудымкара осужден за покупку мефедрона

Posted 27 сентября 2021, 04:54
Published 27 сентября 2021, 04:54
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Кудымкаре 38-летний местный житель признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Следователи установили, что в мае нынешнего года мужчина купил наркотик через интернет. Он получил координаты от продавца и забрал запрещенный товар из тайника-закладки в лесу недалеко от одной из деревень Кудымкарского муниципального округа. В этот же день обвиняемый вернулся домой на личном автомобиле, и его остановили сотрудники ДПС. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, однако тот отказался. Правоохранители попросили злоумышленника пройти в патрульный автомобиль для дальнейшей проверки.
Мужчина испугался, что его привлекут к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он попытался проглотить сверток с нелегальной покупкой, но госавтоинспекторы помешали ему. Они отправили наркотик на экспертизу, которая показала, что в свертке находится мефедрон массой более 2 граммов.
Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года.