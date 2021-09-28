Пять сотрудников трудовой инспекции Пермского края скрывали сведения о доходах

При проверке прокурор установил, что иногда виновные указывали в декларациях недостоверную информацию о полученном доходе и принадлежащем им имуществе, а также не предоставляли информацию о счетах в кредитных организациях за 2019 год. По итогам проверки руководитель краевой трудовой инспекции получил представление.