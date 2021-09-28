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Posted 28 сентября 2021, 14:50

Published 28 сентября 2021, 14:50

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пять сотрудников трудовой инспекции Пермского края скрывали сведения о доходах

Пять сотрудников трудовой инспекции Пермского края скрывали сведения о доходах

28 сентября 2021, 14:50
Фото: 1MI.
Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки.

Пять сотрудников Госинспекции труда в Пермском крае нарушили антикоррупционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

При проверке прокурор установил, что иногда виновные указывали в декларациях недостоверную информацию о полученном доходе и принадлежащем им имуществе, а также не предоставляли информацию о счетах в кредитных организациях за 2019 год. По итогам проверки руководитель краевой трудовой инспекции получил представление.

После рассмотрения акта прокурорского реагирования пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В ведомстве приняли меры по предотвращению таких нарушений.

#Происшествия
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