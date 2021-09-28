В деревне Петровка Пермского края в рамках нацпроекта появился новый стадион

Такие стадионы, как в деревне Петровка, начали строить в России в рамках нацпроекта только в нынешнем году. На территории Прикамья в краевой столице власти планируют построить еще один стадион. На эти два объекта из федерального бюджета выделено 40 млн рублей, еще почти столько же средств выделено из бюджета муниципалитетов.