В деревне Петровка Пермского края в рамках нацпроекта появился новый стадион

Posted 28 сентября 2021, 07:38
Published 28 сентября 2021, 07:38
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поучаствовал в открытии нового стадиона в деревне Петровка Пермского муниципального района. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, открытый физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в Петровке является полноценным стадионом. На нем есть не только футбольное поле и беговые дорожки, но и площадки для занятий баскетболом и волейболом. Также на ФОКОТе установлены уличные тренажеры.
Губернатор отметил добрую традицию открытия новых спортивных объектов каждую неделю в сентябре. Дмитрий Махонин рассказал, что совсем недавно новые стадионы были построены в Чернушке и Добрянке. Целью краевых властей является создание равных условий для занятий спортом и физкультурой для всех жителей региона, вне зависимости от места их проживания. Губернатор пожелал всем любителям спорта показывать хорошие результаты и побеждать.
Тренер по каратэ Ольга Громова ведет занятия для школьников в Нижних Муллах. Она рассказала, что физкультурно-оздоровительный комплекс был необходим. Ольга Громова добавила, что на стадионе созданы все условия для улучшения своих навыков, как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, сдающих нормативы ГТО. У школьников появилась возможность заниматься активным отдыхом в хороших условиях.
Такие стадионы, как в деревне Петровка, начали строить в России в рамках нацпроекта только в нынешнем году. На территории Прикамья в краевой столице власти планируют построить еще один стадион. На эти два объекта из федерального бюджета выделено 40 млн рублей, еще почти столько же средств выделено из бюджета муниципалитетов.
Глава Пермского района Владимир Цветов поблагодарил федеральные и региональные власти. Он подчеркнул, что особенно ценно, что заниматься на этом стадионе смогут как ученики Верхнемуллинской средней школы, так и жители Петровки, и ближайших населенных пунктов.
По информации краевого Минспорта, Пермский район в этом году лидирует по развитию спортивной инфраструктуры. Помимо ФОКОТа, в территории реконструировали два межшкольных стадиона в поселках Юг и Сылва. Также в районе появились четыре малых спортивных площадки.
Всего в 2021 году в Прикамье должны появиться восемь межшкольных стадионов. Из них уже введены в эксплуатацию объекты в поселке Юг, городах Полазна и Добрянка. Сейчас подрядчики строят стадионы в поселке Сылва и Чайковском. Еще два спортобъекта появятся в Перми на ул. Голева, 8 и Генерала Черняховского, 72.